Racing de Santander vs. Real Madrid: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 11 de la LaLiga

Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan este domingo 1 de noviembre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Racing de Santander recibe a Real Madrid este domingo 1 de noviembre desde las 12:15 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. El Real Madrid llega a este cruce con el envión del clásico ganado en el Camp Nou y no piensa relajarse ante un rival que pelea en la zona media de la tabla. Para el Racing, en cambio, el partido es una chance de medir qué tan lejos puede llegar en una temporada que arrancó mejor de lo esperado.

El Real Madrid no quiere bajar el ritmo en la pelea por el campeonato y necesita que los puntos sigan cayendo semana a semana. El Racing, por su parte, busca sumar ante un rival de jerarquía para consolidarse en la mitad de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Racing de Santander llega con confianza después de ganarle 2-1 al Espanyol en su casa, un resultado que cortó una racha irregular. Antes había caído con Osasuna como visitante y empatado con Valencia, así que el equipo cántabro viene de alternar buenos y malos resultados, aunque el triunfo más reciente le dio un respiro en la tabla, donde marcha 15° con 11 puntos en diez fechas.

El Real Madrid, en tanto, no pierde hace rato y llega entonado tras vencer 2-1 al Barcelona en el clásico. Antes había goleado 4-1 a Sevilla de local y superado a Villarreal por la mínima, una seguidilla que lo tiene tercero con 24 puntos y metido de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Racing de Santander y Real Madrid

El historial entre ambos es ampliamente favorable al Real Madrid, que se impuso en 22 de los 36 enfrentamientos, contra apenas 7 triunfos del Racing y 7 empates. La diferencia de goles también es elocuente: 75 a favor del Real Madrid contra 41 del equipo cántabro.

En los últimos cruces, que datan de la temporada 2011-2012, el dominio también fue claro. El más reciente terminó 4-0 para el Real Madrid, aunque antes hubo un 0-0 como local para el Racing y una caída 1-3 también en condición de local, que resume bastante bien la historia reciente entre ambos.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/02/2012 Real Madrid vs. Racing de Santander 4-0 Primera División 21/09/2011 Racing de Santander vs. Real Madrid 0-0 Primera División 06/03/2011 Racing de Santander vs. Real Madrid 1-3 Primera División 23/10/2010 Real Madrid vs. Racing de Santander 6-1 Primera División 04/04/2010 Racing de Santander vs. Real Madrid 0-2 Primera División 21/11/2009 Real Madrid vs. Racing de Santander 1-0 Primera División 07/02/2009 Real Madrid vs. Racing de Santander 1-0 Primera División 21/09/2008 Racing de Santander vs. Real Madrid 0-2 Primera División 20/04/2008 Racing de Santander vs. Real Madrid 0-2 Primera División 01/12/2007 Real Madrid vs. Racing de Santander 3-1 Primera División

Horario del partido

Chile: 12:15 hs

Por dónde ver el partido

Chile: DIRECTV Sports, DGO

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DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

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DIRECTV Sports, DGO, inter México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs

Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Racing de Santander y Real Madrid se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 11 de la LaLiga. El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO .

y . Racing de Santander suma 11 puntos en el torneo.

suma 11 puntos en el torneo. Real Madrid suma 24 puntos tras vencer a Barcelona, Sevilla y Villarreal.