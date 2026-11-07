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Alineaciones de Málaga y Racing de Santander por la LaLiga: formaciones probables

Málaga y Racing de Santander se enfrentan este sábado 7 de noviembre en La Rosaleda por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Malaga vs. Santander, LaLiga
Malaga vs. Santander, LaLiga

Málaga recibe a Racing de Santander este sábado 7 de noviembre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda. Málaga viene de caer 1-2 ante Betis y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Racing de Santander viene de caer 0-3 ante Real Madrid y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Málaga y Racing de Santander

Málaga (3-4-2-1): Alfonso Herrero, Einar Galilea, Ángel Recio, Rafael Rafita, Ruben Torres, Carlos Puga, Carlos Dotor, Ramón Enríquez, Adam Aznou, Dani Lorenzo, Adrián Niño. DT: Juan Francisco Funes.

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Racing de Santander (4-2-3-1): Julen Agirrezabala, Pablo Ramón Parra, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas, Iván Martín, Sergio Canales, Matteo Prati, Iker Luque Sierra, Yassir Zabiri, Iñigo Vicente. DT: José Alberto López.

Bajas y ausentes de Málaga y Racing de Santander

Málaga:

  • Juan Cruz (lesión isquiotibial)
  • Diego Murillo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Moussa Diarra (lesión muscular)
  • Julen Lobete (rotura de ligamentos cruzados)
  • Aarón Ochoa (lesión de meniscos; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Racing de Santander:

  • Andrés Martín (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Álvaro Mantilla (rotura de ligamentos cruzados)

La previa de Málaga y Racing de Santander: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 10:00 (hora de Chile)
  • Estadio: La Rosaleda
  • Historial: 30 cruces — Málaga ganó 13, Racing de Santander ganó 9 y empataron 8
  • Último antecedente: 24/05/2026: Málaga 1-1 Racing de Santander
  • Próximo partido de Málaga: vs. Osasuna, domingo 22 de noviembre
  • Próximo partido de Racing de Santander: vs. Real Sociedad, domingo 22 de noviembre
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