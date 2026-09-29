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Liga de Naciones

Alineaciones de República Checa e Inglaterra por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

República Checa e Inglaterra se enfrentan este martes 29 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Czechia vs. England, Liga de Naciones
Czechia vs. England, Liga de Naciones

Se viene República Checa vs. Inglaterra este martes 29 de septiembre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

Cómo llegan República Checa e Inglaterra

República Checa viene de caer 1-2 ante Croacia.

Inglaterra viene de caer 2-3 ante España.

Las alineaciones de República Checa e Inglaterra

República Checa (4-3-3): Matěj Kovář, Štěpán Chaloupek, Jiří Sláma, Pavel Šulc, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí, Lukáš Červ, Michal Sadílek, Adam Hložek, Matěj Radosta, Adam Karabec. DT: Santi Denia.

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Inglaterra (4-2-3-1): James Trafford, Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, Myles Lewis-Skelly, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Bukayo Saka, Elliot Anderson, Harry Kane, Morgan Rogers, Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.

Suplentes de República Checa: Lukáš Ambros, Pavel Bucha, Lukáš Horníček, Antonín Kinský, Ondřej Kričfaluši, Alex Král, Ondřej Lingr, Roman Macek, Michal Sáček, Daniel Vašulín, Martin Vitík, Ondřej Zmrzlý.

Suplentes de Inglaterra: Jude Bellingham, Jarrad Branthwaite, Dominic Calvert-Lewin, Eberechi Eze, James Garner, Morgan Gibbs-White, Ezri Konsa, Rio Ngumoha, Jordan Pickford, Jarell Quansah, Alex Scott, Jason Steele.

La previa de República Checa e Inglaterra: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 29 de septiembre
  • Hora: 15:45 (hora de Chile)
  • Historial: 5 cruces — República Checa ganó 1, Inglaterra ganó 3 y empataron 1
  • Último antecedente: 22/06/2021: República Checa 0-1 Inglaterra
  • Próximo partido de República Checa: vs. España, sábado 3 de octubre
  • Próximo partido de Inglaterra: vs. Croacia, sábado 3 de octubre
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