Alineaciones de República Checa e Inglaterra por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Se viene República Checa vs. Inglaterra este martes 29 de septiembre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan República Checa e Inglaterra
República Checa viene de caer 1-2 ante Croacia.
Inglaterra viene de caer 2-3 ante España.
Las alineaciones de República Checa e Inglaterra
República Checa (4-3-3): Matěj Kovář, Štěpán Chaloupek, Jiří Sláma, Pavel Šulc, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí, Lukáš Červ, Michal Sadílek, Adam Hložek, Matěj Radosta, Adam Karabec. DT: Santi Denia.
Inglaterra (4-2-3-1): James Trafford, Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, Myles Lewis-Skelly, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Bukayo Saka, Elliot Anderson, Harry Kane, Morgan Rogers, Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.
Suplentes de República Checa: Lukáš Ambros, Pavel Bucha, Lukáš Horníček, Antonín Kinský, Ondřej Kričfaluši, Alex Král, Ondřej Lingr, Roman Macek, Michal Sáček, Daniel Vašulín, Martin Vitík, Ondřej Zmrzlý.
Suplentes de Inglaterra: Jude Bellingham, Jarrad Branthwaite, Dominic Calvert-Lewin, Eberechi Eze, James Garner, Morgan Gibbs-White, Ezri Konsa, Rio Ngumoha, Jordan Pickford, Jarell Quansah, Alex Scott, Jason Steele.
La previa de República Checa e Inglaterra: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 15:45 (hora de Chile)
- Historial: 5 cruces — República Checa ganó 1, Inglaterra ganó 3 y empataron 1
- Último antecedente: 22/06/2021: República Checa 0-1 Inglaterra
- Próximo partido de República Checa: vs. España, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Inglaterra: vs. Croacia, sábado 3 de octubre