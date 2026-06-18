Luego de sus respectivas derrotas en la jornada inicial, ambos elencos tendrán la dura misión de enmendar el camino en el grupo A.

La Copa Mundial 2026 sigue su curso: la segunda fecha del certamen planetario ya llegó. El primer partido será entre República Checa y Sudáfrica, que están necesitados de puntos en la fase de grupos.

Luego de sus caídas en sus respectivos estrenos (2-1 vs. Corea del Sur y 2-0 contra México), ambas selecciones tendrán que jugarse la vida para no peligrar en la competencia internacional.

El elenco europeo, dirigido por Miroslav Koubek, tendrá que encomendarse a sus máximas figuras para lograr su primer triunfo: Patrik Schick tiene toda la presión en la delantera.

Por su parte, la escuadra africana, liderada por el cuerpo técnico de Hugo Broos, apela a una hazaña para acceder a la siguiente ronda. La responsabilidad en la ofensiva recaerá sobre Lyle Foster.

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República Checa jugará contra Sudáfrica por la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo juega República Checa vs. Sudáfrica?

El compromiso entre la selección europea y la africana se disputará este jueves 18 de junio. Su programación dicta que comenzará a las 12:00 horas de Chile en el Mercedes-Benz Stadium.

¿Dónde ver el partido por la Copa Mundial 2026?

El duelo por la segunda fecha del grupo A podrá ser sintonizado a través de DSports de DirectTV. A su vez, vía streaming, será emitido por DGO y Paramount+.

En resumen:

República Checa vs. Sudáfrica se disputará este jueves 18 de junio a las 12:00 horas.

se disputará este jueves 18 de junio a las 12:00 horas. El delantero Patrik Schick liderará la ofensiva checa tras perder en el debut ante Corea.

liderará la ofensiva checa tras perder en el debut ante Corea. El partido del Grupo A se jugará en el Mercedes-Benz Stadium y lo transmitirá DSports.