Alineaciones de Valencia y Athletic Bilbao por la LaLiga: formaciones probables

Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Mestalla por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Valencia recibe a Athletic Bilbao este sábado 17 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia viene de empatar 2-2 con Racing de Santander y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Athletic Bilbao viene de empatar 0-0 con Alavés y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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