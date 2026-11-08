Alineaciones de Villarreal y Getafe por la LaLiga: formaciones probables

Villarreal recibe a Getafe este domingo 8 de noviembre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal viene de caer 0-1 ante Espanyol y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Getafe viene de ganarle 3-1 a Sevilla y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Villarreal y Getafe
Villarreal (4-2-3-1): Péter Gulácsi, Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Pape Gueye, Nicolas Pepe, Georges Mikautadze, Tajon Buchanan. DT: Iñigo Pérez.
Getafe (4-3-3): David Soria, Dani Carvajal, Djené, Sebastián Boselli, Johan Mojica, Nemanja Gudelj, Orel Mangala, Ramón Terrats, Andrés García, Enes Ünal, Martín Satriano. DT: José Bordalás.
Bajas y ausentes de Villarreal y Getafe
Villarreal:
- Nathan-Dylan Saliba (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Gerard Moreno (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Ilias Akhomach (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Alassane Diatta (lesión muscular)
Getafe:
- Zaid Romero (lesión muscular)
- Juanmi Jiménez (lesión de rodilla)
- Chrisantus Uche (rotura de ligamentos cruzados)
La previa de Villarreal y Getafe: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 14:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio de la Ceramica
- Historial: 44 cruces — Villarreal ganó 26, Getafe ganó 9 y empataron 9
- Último antecedente: 14/02/2026: Getafe 2-1 Villarreal
- Próximo partido de Villarreal: vs. Barcelona, domingo 22 de noviembre
- Próximo partido de Getafe: vs. Atlético de Madrid, domingo 22 de noviembre