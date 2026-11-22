Barcelona recibe a Villarreal este domingo 22 de noviembre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. El Barcelona llega como único puntero y no quiere ceder terreno justo antes del parón, mientras el Villarreal intenta meterse en la pelea de la mitad de tabla.
Es la chance del equipo local para reafirmar su buen presente en LaLiga ante un rival que viene de a poco encontrando regularidad.
La actualidad de ambos equipos
El Barcelona manda en la tabla con 33 puntos en 12 fechas y llega golpeando: ganó de visitante contra el Atlético de Madrid y antes había goleado 6-1 al Alavés en casa, aunque en el medio se cruzó la derrota ante el Real Madrid que todavía duele. De局al, la base ofensiva sigue firme y el equipo parece haber asimilado ese tropiezo sin perder el rumbo.
El Villarreal, noveno con 15 unidades, viene de un triunfo 2-0 de local frente al Getafe que le vino bien para despejar dudas después de caer con el Espanyol. Alterna partidos buenos con otros flojos, pero de visitante mostró que puede incomodar, como cuando se impuso al Valencia hace unas semanas.
El historial entre Barcelona y Villarreal
El historial es ampliamente favorable al Barcelona, que ganó 35 de los 55 partidos disputados entre ambos, contra 11 triunfos del Villarreal y 9 empates. La diferencia de gol también lo dice todo: 125 a 71 a favor del equipo catalán.
En los enfrentamientos más recientes la tendencia se mantiene pareja en resultados ajustados, con victorias para ambos lados en los últimos cruces, aunque el Barcelona se quedó con el más reciente por 4-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/02/2026
|Barcelona vs. Villarreal
|4-1
|Primera División
|21/12/2025
|Villarreal vs. Barcelona
|0-2
|Primera División
|18/05/2025
|Barcelona vs. Villarreal
|2-3
|Primera División
|22/09/2024
|Villarreal vs. Barcelona
|1-5
|Primera División
|27/01/2024
|Barcelona vs. Villarreal
|3-5
|Primera División
|27/08/2023
|Villarreal vs. Barcelona
|3-4
|Primera División
|12/02/2023
|Villarreal vs. Barcelona
|0-1
|Primera División
|20/10/2022
|Barcelona vs. Villarreal
|3-0
|Primera División
|22/05/2022
|Barcelona vs. Villarreal
|0-2
|Primera División
|27/11/2021
|Villarreal vs. Barcelona
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Barcelona y Villarreal se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Barcelona suma 33 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 15 puntos en el torneo.