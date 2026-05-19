Los "Gunners" vuelven a tocar el cielo tras más de dos décadas de sequía.

Se terminó la espera. Después de más de dos décadas de frustraciones, reconstrucciones y temporadas que quedaron a medio camino, Arsenal volvió a consagrarse campeón de la Premier League.

El equipo de Mikel Arteta hizo su tarea este lunes, derrotó por 1-0 a Burnley con gol de Kai Havertz a los 36 minutos, y este martes recibió la noticia que todo el norte de Londres esperaba: Manchester City empató 1-1 ante Bournemouth y dejó escapar cualquier opción matemática de ser campeón.

El Emirates ya había celebrado una victoria clave, pero faltaba el último golpe y llegó desde el Vitality Stadium. El City de Pep Guardiola, obligado a ganar para seguir con vida en la pelea por el título, se encontró con un Bournemouth combativo que sorprendió con un tanto de Eli Junior Kroupi al minuto 38. Pese al empate de Haaland en los descuentos, los “Cityzens” necesitaban las tres unidades para seguir con vida.

🤯🇫🇷 QUÉ GOLAZO DE ELI JUNIOR KROUPI AL MANCHESTER CITY, EL PIBE DE 19 AÑOS.



🔥 Son 13 GOLES en 32 PARTIDOS en su temporada DEBUT en la Premier League:



❌🇵🇹 Rechazó jugar en Portugal porque espera a Francia, que NO LO CONVOCÓ para el Mundial. pic.twitter.com/EY6QosoQKQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 19, 2026

Con ese resultado, Arsenal sacó cuatro puntos de ventaja cuando resta solo una fecha para cerrar el campeonato, distancia imposible de descontar. La Premier tiene dueño y vuelve a vestirse de rojo: los “Gunners” rompen una sequía de 22 años y conquistan nuevamente Inglaterra.

Locura en Londres tras la obtención del título del Arsenal (Photo by Julian Finney/Getty Images)

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La campaña del cuadro londinense ha sido gracias a un gran trabajo de Mikel Arteta, cuestionado durante años por no dar el salto definitivo, pero termina transformándose en el arquitecto del regreso a la gloria. Figuras como Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Declan Rice y Kai Havertz sostuvieron una temporada donde Arsenal dejó de ser promesa para convertirse en realidad.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

La última liga del club había llegado en la temporada 2003-04, aquella histórica campaña de los “Invincibles” liderados por Arsène Wenger. Desde entonces, el título se convirtió en una obsesión. Hoy, dos décadas después, la espera terminó.

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DATOS CLAVE

El entrenador Mikel Arteta lideró al Arsenal para consagrarse campeón de la Premier League.

El Arsenal rompió una sequía de 22 años sin ganar el título del fútbol inglés.

El título se definió tras la derrota del Manchester City ante Bournemouth por 1-0.