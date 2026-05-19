Toda la capital inglesa se volcó a las calles tras el título de los "Gunners".

Arsenal volvió a tocar el cielo del fútbol inglés y se proclamó campeón de la Premier League por primera vez desde la temporada 2003-04. El equipo dirigido por Mikel Arteta cerró una campaña histórica luego de vencer por 1-0 a Burnley y aprovechar el empate agónico del Manchester City ante Bournemouth, resultado que dejó sin opciones a los de Pep Guardiola.

Los “Gunners” habían hecho su tarea el domingo. Kai Havertz anotó al minuto 36 el único gol del triunfo que dejó al Emirates soñando con un título que parecía maldito durante más de dos décadas. Con cinco puntos de ventaja y una fecha por disputar, Arsenal quedó a la espera de un milagro ciudadano que nunca llegó.

Manchester City necesitaba ganar para mantener viva la pelea, pero Bournemouth golpeó primero gracias a Eli Junior Kroupi a los 38 minutos. El suspenso se extendió hasta el tiempo añadido, cuando Erling Haaland empató al 94’, aunque el 1-1 resultó insuficiente. El silbatazo final decretó el desenlace que medio Londres esperaba: Arsenal era campeón nuevamente.

Arsenal es el nuevo campeón de la Premier League.

Así terminó una larga travesía de frustraciones, proyectos inconclusos y temporadas cerca de la gloria. Arteta, excapitán del club y discípulo de Guardiola, consiguió devolver al Arsenal al lugar donde históricamente acostumbró estar. El premio llega después de años de reconstrucción y con una generación que logró transformar la presión en historia.

Londres explotó: bares llenos, caravanas y festejos masivos por el título del Arsenal

Las imágenes comenzaron a multiplicarse apenas terminó el partido del City. Bares abarrotados, miles de hinchas cantando en las calles y celebraciones improvisadas marcaron una jornada inolvidable para los fanáticos “gunners”.

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Registros compartidos en redes sociales y distintas agencias mostraron caravanas, bengalas rojas, banderas gigantes y aficionados abrazándose entre lágrimas, conscientes de que esperaron más de dos décadas para volver a celebrar una Premier League.

CHAMPIONS! North London reacts to the news from the south coast 🏆 pic.twitter.com/rgG9dtt0Mj — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 19, 2026

En sectores tradicionales del norte de Londres, como Islington, la fiesta se extendió durante horas. El grito de “We are the Champions” se tomó pubs y avenidas, mientras familias completas y generaciones que jamás habían visto campeón al Arsenal disfrutaban una noche histórica.

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The scene in north London after Arsenal won the premier league. pic.twitter.com/S2cFxxN4g4 — London & UK Street News (@CrimeLdn) May 19, 2026

Porque esta vez no hubo final doloroso ni remontada rival. El Arsenal volvió a ser rey de Inglaterra. Y Londres, después de 22 años, volvió a teñirse completamente de rojo.

🚨 The streets of London are filled with Arsenal fans celebrating… 🤯



🎥 @ArtdeRoche pic.twitter.com/fvAQYeKU3R — Polymarket FC (@PolymarketFC) May 19, 2026

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Mira acá las mejores postales tras el nuevo título del Arsenal

Hinchas del Arsenal festejan con todo la obtención de un nuevo título de Premier League (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Hinchas de Arsenal siguiendo el partido de Bournemouth vs. Manchester City. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Hinchas del Arsenal festejan con todo la obtención de un nuevo título de Premier League (Photo by Julian Finney/Getty Images)

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Hinchas del Arsenal festejan con todo la obtención de un nuevo título de Premier League (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Hinchas del Arsenal festejan con todo la obtención de un nuevo título de Premier League (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Hinchas del Arsenal festejan con todo la obtención de un nuevo título de Premier League (Photo by Julian Finney/Getty Images)

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