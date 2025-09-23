Google Discover ha ido cambiando en el último tiempo para que cada usuario tenga más control sobre lo que ve en su celular. Hoy ya no depende solo del algoritmo: ahora se pueden seguir medios de comunicación, páginas y creadores de contenido, además de ajustar los temas que más te interesan y dejar de lado lo que no te tinca.

Gracias a estas mejoras, tu feed de Discover se puede transformar en un espacio realmente útil para estar al día. Y si eres fanático del fútbol y los deportes, seguir a Bolavip es la mejor manera de asegurarte de que sus noticias y análisis aparezcan de forma más frecuente en tu pantalla.

Un “Seguir” a Bolavip te permite tener todas las noticias al instante en Discover (Foto: captura Google)

¿Por qué seguir a Bolavip en Discover?

Para enterarte al tiro de las noticias más importantes del fútbol chileno e internacional.

Porque Bolavip cubre desde la Roja hasta los campeonatos locales, además de ligas de afuera que siguen muchos hinchas en Chile.

Porque al marcar que quieres seguir el medio, Google te muestra más contenido que realmente te interesa, en vez de cosas random.

Ahora puedes seguir a Bolavip en Google Discover (Foto: captura Discover)

Paso a paso: cómo seguir a Bolavip en Google Discover

Actualiza la app de Google

Revisa que tengas la última versión de la aplicación en tu teléfono Android o iOS, ya que la opción de “Seguir” se está habilitando poco a poco en distintos países. Entra a tu feed de Discover En Android: abre la app de Google o desliza a la derecha desde la pantalla principal (si tu celular lo permite).

En iPhone: entra a la aplicación de Google y anda a la pestaña Discover. Busca noticias de Bolavip

Mientras bajas en tu feed, deberías encontrarte con alguna nota de Bolavip. Si no aparece, escribe “Bolavip” en la barra de búsqueda de Google y así te saldrán artículos recientes. Aprieta el botón “Seguir”

En la tarjeta de cada noticia de Bolavip debería salir la opción Seguir. Con un clic le dices a Google que quieres ver más de ese medio. Personaliza tu feed a tu pinta Lee, guarda y comparte los artículos de Bolavip que te gusten. Eso le da más peso al medio en tu Discover.

Si ves temas que no te interesan, marca “No me interesa este tema” o “No mostrar contenido de esta fuente”.

Revisa en los ajustes de Discover → Intereses / Fuentes, y ahí vas a poder administrar los medios que sigues.

También, de manera más directa, puedes entrar al perfil de Bolavip en Google y darle al botón “Seguir”.