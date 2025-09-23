Google Discover ha ido cambiando en el último tiempo para que cada usuario tenga más control sobre lo que ve en su celular. Hoy ya no depende solo del algoritmo: ahora se pueden seguir medios de comunicación, páginas y creadores de contenido, además de ajustar los temas que más te interesan y dejar de lado lo que no te tinca.
Gracias a estas mejoras, tu feed de Discover se puede transformar en un espacio realmente útil para estar al día. Y si eres fanático del fútbol y los deportes, seguir a Bolavip es la mejor manera de asegurarte de que sus noticias y análisis aparezcan de forma más frecuente en tu pantalla.
¿Por qué seguir a Bolavip en Discover?
- Para enterarte al tiro de las noticias más importantes del fútbol chileno e internacional.
- Porque Bolavip cubre desde la Roja hasta los campeonatos locales, además de ligas de afuera que siguen muchos hinchas en Chile.
- Porque al marcar que quieres seguir el medio, Google te muestra más contenido que realmente te interesa, en vez de cosas random.
Paso a paso: cómo seguir a Bolavip en Google Discover
- Actualiza la app de Google
Revisa que tengas la última versión de la aplicación en tu teléfono Android o iOS, ya que la opción de “Seguir” se está habilitando poco a poco en distintos países.
- Entra a tu feed de Discover
- En Android: abre la app de Google o desliza a la derecha desde la pantalla principal (si tu celular lo permite).
- En iPhone: entra a la aplicación de Google y anda a la pestaña Discover.
- Busca noticias de Bolavip
Mientras bajas en tu feed, deberías encontrarte con alguna nota de Bolavip. Si no aparece, escribe “Bolavip” en la barra de búsqueda de Google y así te saldrán artículos recientes.
- Aprieta el botón “Seguir”
En la tarjeta de cada noticia de Bolavip debería salir la opción Seguir. Con un clic le dices a Google que quieres ver más de ese medio.
- Personaliza tu feed a tu pinta
- Lee, guarda y comparte los artículos de Bolavip que te gusten. Eso le da más peso al medio en tu Discover.
- Si ves temas que no te interesan, marca “No me interesa este tema” o “No mostrar contenido de esta fuente”.
- Revisa en los ajustes de Discover → Intereses / Fuentes, y ahí vas a poder administrar los medios que sigues.
También, de manera más directa, puedes entrar al perfil de Bolavip en Google y darle al botón “Seguir”.