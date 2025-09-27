En la última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas, una de las grandes sorpresas del equipo de Nicolás Córdova fue el atacante Ben Brereton, jugador que con Ricardo Gareca había quedado 100% en el olvido.

En su regreso al “Equipo de Todos”, Ben tuvo una noche de dulce y agraz con La Roja, sobre todo ante Uruguay en la última fecha, cuando erró no en una, ni dos, sino al menos tres oportunidades en esas donde uno dice “era más fácil pegarle adentro que afuera”.

Pero el jugador ya dio vuelta la página y está 100% enfocado en su nuevo desafío. Hoy, defendiendo la camiseta del Derby County, Ben marcó un golazo de aquellos.

El golazo de Ben Brereton para el Derby County

Ben Brereton fue titular en la escuadra dirigida por John Eustace y disputó los 90′. Corría el minuto 72′ cuando, tras una gran jugada colectiva, llegó la hora de brillar para “Big Ben”.

El atacante nacional recibió un gran balón de parte del estadounidense Patrick Agyemang. Ben se quitó su marca de encima, avanzó hacia el área y definió con un certero derechazo que se coló en el ángulo izquierdo del meta del Wrexham.

Aquello significó el 1 a 1 de “Los Carneros”. De no ser por el gol de Brereton Díaz, su escuadra habría sumado una nueva derrota en la Championship.

En 7 fechas disputadas en la liga de ascenso de Inglaterra, el Derby County de Ben marcha en el puesto 21 de 24 equipos. Aún falta mucha tela por cortar, pero el conjunto del atacante chileno-inglés deberá ponerse las pilas si no quiere pasar zozobras durante lo largo del torneo.