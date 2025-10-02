No cabe duda que Iván Zamorano es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno. A punta de cabezazos y potencia, supo jugar en grandes equipos del mundo como Real Madrid y el Inter de Milán.

Que decir de la selección chilena, donde fue uno de los líderes de la generación que fue al Mundial de Francia 1998 y formó parte del equipo que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney en 2000.

Pero si usted cree que sabía todo sobre Bam Bam Zamorano, existe una increíble historia que salió a la luz y donde fue el propio delantero el encargo de contarla en conversación con DAZN.

“Yo ya tenía un acuerdo de palabra con el América. Y vino Boca, vino Macri, y me presentó el proyecto que tenía, y me dijo: ‘Iván, tú tienes las características para que en tu tercer partido ya seas ídolo en Boca’“, confesó.

Zamorano entregó detalles de la negociación y afirmó que el otrora presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri le hizo una tentadora oferta para que rompiera el acuerdo que tenía con el América.

“Me sacó un papel en blanco y me dijo: ‘ponle la cifra que tú quieras’. Pero yo tenía un preacuerdo con el América y mi palabra vale más que cualquier cosa. Agradezco que un equipo tan grande como Boca me buscara”, aseguró Bam-Bam.

Mauricio Macri le entregó un cheque en blanco a Iván Zamorano.

Hasta los jugadores de Boca Juniors querían a Iván Zamorano

El ídolo chileno recuerda otro momento especial para él. “Me acuerdo que estaban Cruz Azul y Boca. Y venían todos los jugadores de Boca a hablarme y me decían: ‘¿Por qué no te quisiste venir con nosotros?’“, cerró.