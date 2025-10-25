Lanús de Argentina y Universidad de Chile disputarán un duelo de alto impacto en lo que será el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que tras el 2-2 global que hay, ambos equipos lucharán con todo para quedarse con el boleto para la gran final.

Ante la importancia de este partido, desde el fútbol argentino tomaron una importante decisión y que sin duda ayuda al conjunto ‘Granate’ pensando en su competencia internacional, en la que realizó una modificación en su programación para la próxima fecha.

En las últimas horas, la AFA dio a conocer la programación para lo que será la fecha 14° del fútbol argentino, en la que Lanús debe disputar el ‘Clásico del Sur’ ante Banfield en condición de visitante, en un duelo crucial sin duda para ambos.

En una primera instancia, este partido apuntaba para disputarse el domingo 2 de noviembre, pero finalmente desde la AFA tomaron la decisión de darle algo más de descanso a los ‘Granates’ posterior a su partido de vuelta ante la Universidad de Chile y el clásico ante Banfield lo disputarán el lunes 3 a las 21:15 horas.

Lanús podrá tener respiro después del partido con la U | Foto: Photosport

Dentro de Banfield no quedaron muy conformes con esta decisión, en la que tenían todo proyectado para disputar este partido para el día domingo, pero finalmente la AFA tomó la determinación de programar este clásico para el día lunes. decisión que tomaron de buena forma en Lanús.

Es así, como en la AFA pensaron en el calendario de Lanús en esta recta final de la temporada y le dieron un día más de descanso al conjunto de Mauricio Pellegrino después de su llave ante la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

Esta situación es muy diferente en el fútbol chileno, en donde por ejemplo, la Universidad de Chile posterior a su partido ante Lanús en Argentina, tendrá que enfrentarse a Huachipato el domingo 2 de noviembre a las 12:00 horas en el torneo nacional.