Después de una rebelde lesión que le impedía debutar con la camiseta de Vélez Sarsfield, el volante chileno Diego Valdés al fin pudo romper la mala racha en el fútbol argentino.

Tras buscar la rescisión de su contrato con el conjunto de Liniers al no poder superar una lesión en el sóleo, y cambiar las condiciones de su contrato, el ex ‘10’ del América de México al fin pudo debutar el pasado 19 de septiembre en el triunfo de Vélez ante San Martín de San Juan.

Ahora, y diez días después de su estreno, el volante chileno logró su primer grito de gol en el elenco que dirige Guillermo Barros Schelotto.

Diego Valdés festejó el 3-1 de Vélez sobre Tucumán (Captura).

Por la fecha 10 del Torneo de Clausura argentino, Valdés ingresó a los 78’ en el duelo de local ante Atlético Tucumán. La alegría total llegó en los descuentos cuando el formado en Audax Italiano tomó el balón y avanzó hasta el área donde sacó un remate preciso para el 3-1 final.

La anotación del ex seleccionado nacional desató la locura total entre los hinchas de Vélez en el estadio José Amafitani, quienes festejaron con todo el gol de Valdés.

Con este resultado, Vélez Sarsfield llegó a los 21 puntos y trepó al segundo lugar del Grupo B del Torneo de Clausura, quedando una unidad debajo del sorpresivo líder Deportivo Riestra.

El golazo de Diego Valdés en Vélez Sarsfield