El mercado de fichajes dentro de la grandes ligas del fútbol europeo vive su último día antes del cierre, en la que la mayoría de los equipos busca terminar de reforzar sus planteles pensando en la temporada 25/26.

En las últimas horas, el delantero nacional Alexis Sánchez hace noticia dentro de este mercado, en la que se dio a conocer que deja el Udinese de Italia y se marcha a una nueva experiencia en el Viejo Continente.

Así lo confirmó hace unos instantes el experto en fichajes, Fabrizio Romano en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el ‘Niño Maravilla’ será nuevo refuerzo del Sevilla de España.

Con su habitual ‘Here we go’, Romano señaló que Alexis Sánchez vuelve al fútbol español para ser el fichaje estelar del Sevilla, en la que será compañero de su compatriota, Gabriel Suazo.

Sánchez será nuevo refuerzo del Sevilla | Foto: Photosport

“¡Alexis Sánchez al Sevilla, allá vamos! Firma contrato por un año, ya que la leyenda chilena llega hoy a revisión médica. Documentos en preparación después de que Sevilla recibiera luz verde para proceder”, informó.

De esta forma, Sánchez sumará una nueva experiencia en el fútbol europeo a sus 36 años, en la que busca seguir demostrando su vigencia para la alta competencia.

El presente del Sevilla

El equipo español ya se encuentra en marcha dentro de lo que es la Liga de España en esta temporada 25/26, en la que se encuentra en el 12° lugar de la tabla con tres unidades, sumando un triunfo y dos derrotas.