Bombazo: Inminente traspaso de Darío Osorio al Crystal Palace de la Premier League

En una jornada límite, el Crystal Palace habría logrado un acuerdo para fichar al chileno en una operación cercana a los 30 millones de euros.

Darío Osorio finalmente tiene nuevo destino en Europa. El delantero chileno está listo para firmar con el Crystal Palace, dejando el FC Midtjylland de Dinamarca para dar el gran salto a la Premier League de Inglaterra.

La operación, según dio a conocer el periodista Ben Jacobs, se cerró bajo la fórmula de un préstamo con obligación de compra. El conjunto inglés pagará inicialmente 2 millones de euros por la cesión del atacante, mientras que la obligación de compra quedó establecida en 26 millones de euros, además de otros 4 millones de euros en variables.

ISTANBUL, TURKEY – JULY 23: Dario Osorio of Midtjylland controls the ball during the UEFA Europa League 2026/27 second qualifying round first leg match between Besiktas JK and Midtjylland at Besiktas Park on July 23, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

De esta manera, la operación podría alcanzar los 32 millones de euros en total. Además, el FC Midtjylland conservará un porcentaje de una futura venta del futbolista chileno, quien se convirtió en una de las principales figuras del conjunto danés tras su arribo desde Universidad de Chile.

Una vez que Crystal Palace ejecute la obligación de compra, la transferencia de Darío Osorio se convertirá en la venta récord en la historia del fútbol danés. Así, el atacante de 22 años deja el FC Midtjylland después de consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol europeo.

Respecto a los movimientos del oriundo de Hijuelas, el diario Bold adelantó que el seleccionado nacional ya se encuentra en Londres para realizarse los respectivos exámenes médicos y ser oficializado en las próximas horas en el “Palacio de Cristal”.

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