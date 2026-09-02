Con recuerdo en la Universidad de Chile: el dorsal que ocuparía Darío Osorio en el Crystal Palace

La dorsal que ocuparía Darío Osorio en el Crystal Palace en su llegada a la Premier League.

El futbolista nacional, Darío Osorio dio un nuevo gran salto en su carrera y fue presentado como nuevo refuerzo del Crystal Palace de Inglaterra, logrando su anhelado traspaso a la Premier League.

El seleccionado nacional dejó el Midtjylland de Dinamarca tras buenas temporadas en el fútbol de aquel país, lo que hizo que desde Inglaterra pusieran los ojos en la joya chilena.

El formado en la Universidad de Chile ha causado bastante expectación en nuestro país al llegar a la Premier League, la competencia más competitiva del mundo, en la que podrá mostrar todo su fútbol y buscará brillar para seguir creciendo en su carrera.

En medio de la expectativa en su llegada al fútbol inglés, en las últimas horas se dio a conocer el dorsal que ocuparía Darío Osorio en el Crystal Palace, el que tendría una importante conexión con la Universidad de Chile.

Osorio ya entrena en el Crystal Palace | Foto: Instagram

El dorsal que ocuparía Osorio

Dentro de las últimas horas, en las redes oficiales del Crystal Palace mostraron una fotografía con los tres últimos refuerzos oficializados por el club en el mercado: Darío Osorio. Ben Chilwell y Quinten Timber.

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En dicha fotografía, aparece el número que ocuparía Darío Osorio en el Crystal Palace, en la que el chileno utilizaría el dorsal 24, recordando lo que fue su etapa en la Universidad de Chile.

Osorio con la 24 en la Universidad de Chile | Foto: Photosport

De esta forma, Darío Osorio ya tendría todo listo para poder su pronto estreno en la Premier League, en la que buscará meterse en la convocatoria del duelo del Crystal Palace ante el Fulham este fin de semana.

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