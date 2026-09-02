El ídolo de Universidad de Chile se lanzó contra Azul Azul por el trato con sus jugadores juveniles. Lo ejemplificó con el crack de 22 años.

Universidad de Chile festeja la transferencia de Darío Osorio rumbo al Crystal Palace de la Premier League. El conjunto estudiantil conserva el 10% de su carta y pronto obtendrá una millonaria cifra por su inminente venta.

Sin embargo, ello no dejó conforme del todo a Johnny Herrera. En los micrófonos de TNT Sports, felicitó al seleccionado nacional de 22 años, pero dejó una brutal acusación contra Azul Azul.

¿Por qué? Denunció poco apoyo para las promesas institucionales, incluso aseguró que los talentos provenientes de las series inferiores no están recibiendo suplementos alimenticios como debiera ser.

“Es mucha plata, hoy por hoy es la mejor liga del mundo, Londres es más lindo que la cresta, ni hablar“, comenzó señalando.

“Él vivía en la casa del jugador, una vez le decía al papá, que me decía ‘gracias por dedicarle unas palabras a mi hijo’, yo le decía que agarre un poco más de peso y la va a romper”, agregó.

Darío Osorio se forjó en la cantera de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La denuncia de Johnny Herrera en Universidad de Chile

Fue luego de tal reacción, que el retirado portero e ídolo del cuadro de La Cisterna arremetió directamente contra los encargados de tomar decisiones. Los expuso sin tapujo alguno.

“Por qué cresta no le ponen lucas a las cadetes, que es donde más van a sacar jugadores y son identificados con el club (…) Llega a dar pena la situación de la U hoy por hoy, pero esto es lo que es la U“, comentó.

“Aparte de lo trucho de ir a buscar jugadores con sobreprecio a Huachipato y a los cadetes de la U le sacaron las proteínas, con lo importante que son, con raciones que son deficientes, entonces esto es la U“, cerró.