La prioridad del técnico del Palace era fichar a un delantero belga, sin embargo la arremetida del Sunderlan gatilló la operación por el chileno.

Darío Osorio terminó convirtiéndose en nuevo jugador del Crystal Palace después de una operación que se cocinó rápidamente en el último día del mercado de fichajes de Europa. Si bien se trata de un tremendo salto de calidad para el joven seleccionado nacional, lo cierto es que la ‘Joya’ no era la primera alternativa del técnico Pierre Sage, quien tenía otro gran objetivo para reforzar el ataque de los ‘Eagles’.

El principal anhelo del entrenador francés era Malick Fofana, delantero belga del Lyon. Sage incluso intentó convencer personalmente al futbolista para que fichara en el Palace, e incluso llamó directamente al futbolista con el fin de intentar convencerlo, pero la oferta del Sunderland tuvo un punto extra que terminó por inclinar la balanza: elevó considerablemente las comisiones para sus agentes.

Pese a que el ‘Palacio de Cristal’ había subido la puntería a 39 millones de euros, los esfuerzos del técnico no dieron resultado. “A pesar de una llamada de última hora de Pierre Sage —la segunda vez que el francés contactó personalmente con el belga en el último día del mercado de fichajes—, el número 11 del Lyon ha optado por fichar por el Sunderland”, informó el sitio We Are Palace.

Inminente llegada de Darío Osorio al Crystal Palace.

Un acuerdo por 32 millones de euros

La decisión de Fofana de fichar en los ‘Gatos Negros’ significó un duro revés para el Crystal Palace, que debió cambiar rápidamente de objetivo. Con el correr de las horas, el cuadro inglés se movió en el mercado y puso sus ojos en Darío Osorio, quien finalmente terminó dando el gran salto desde el Midtjylland hacia la Premier League.

El acuerdo por el delantero chileno se cerró en una operación que alcanzará los 32 millones de euros, equivalentes a unos 24,7 millones de libras. La fórmula contempla un préstamo inicial y una obligación de compra, que convierte a Osorio en una de las grandes apuestas del Crystal Palace para reforzar su ataque.

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Ahora todo dependerá de los exámenes médicos para que el oriundo de Hijuelas se una rápidamente a las filas del Palace y debute en los próximos días en la Premier League.

En síntesis…