Cuando los mercado de fichajes en Europa se empiezan a cerrar, los chilenos se meten por la ventana a la siga de Darío Osorio.

Este martes se está viviendo una jornada bastante movida en materia de fichajes, especialmente por el inminente traspaso de Darío Osorio desde el Midtjylland de Dinamarca al Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra.

Pero el ex Universidad de Chile no es el único proagonista, pues hay otro futbolista chileno que dará el gran salto a Europa y por una cifra importante.

Se trata del atacante Maximiliano Gutiérrez, que alcanzó a estar media temporada en Independiente de Avellaneda antes de ser vendido al viejo continente, donde continuará su carrera en el Dynamo Moscú.

Así es, el formado en Huachipato viajará mañana (miércoles) a Rusia para firmar por uno de los equipos grandes de aquella liga, en acuerdo de 7 millones de dólares por la totalidad del pase.

Este monto tendrá que ser repartido en partes iguales entre el Rojo y los propietarios anteriores del club acerero, quienes se guardaron el 50% de su carta.

Maximiliano Gutiérrez es vendido por Independiente al Dynamo Moscú. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

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Este será el tercer equipo en la carrera del delantero de 22 años, donde el seleccionado nacional vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo.

En la Liga Premier de Rusia militan otros jugadores chilenos, como Jordhy Thompson (FC Orenburg), Ignacio Saavedra (Rubin Kazan) y Thomas Galdames (Krylia Sovetov Samara).

En síntesis

Darío Osorio pasará al Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra.

pasará al Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra. Maximiliano Gutiérrez continuará su carrera en el Dynamo Moscú de Rusia.

continuará su carrera en el Dynamo Moscú de Rusia. 7 millones de dólares costará el traspaso total del atacante de 22 años.