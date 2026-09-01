El entrenador argentino estaría viviendo los días más complejos al mando de la U tras los malos resultados ante Colo Colo y el Campanil.

Universidad de Chile vive días complejos. La derrota ante Universidad de Concepción profundizó el mal momento del equipo de Fernando Gago, que venía del duro mazazo ante Colo Colo en el Superclásico y que terminó sepultando las aspiraciones azules de protagonizar una remontada en la parte alta de la tabla.

En medio de este escenario, en las últimas horas se destapó un supuesto nuevo quiebre entre el plantel estudiantil y el técnico argentino. Según dio a conocer La Tercera, la relación entre “Pintita” y sus dirigidos estaría desgastada por varias razones, y la convivencia en el Centro Deportivo Azul se encontraría lejos de ser la ideal.

La obsesión por el peso…

Según el citado medio, en el club “la convivencia hoy es distante y que ciertas conductas del estratega no caen bien: en los entrenamientos se percibe un trabajo escaso en la esencia táctica y futbolística, priorizando sesiones físicas que no están dando réditos en la cancha”, publicó LT.

El matutino también apunta a otro aspecto que estaría generando molestia al interior del plantel laico: la estricta política de Fernando Gago respecto del peso y las mediciones de sus futbolistas. “Por otro lado, el estratega no cede y se muestra muy estricto con el peso de sus jugadores. En el vestuario advierten que Gago es muy obsesivo con las mediciones respectivas, hasta el punto de que algunos jugadores están cansados de ese régimen”, señaló La Tercera.

A este escenario se suma una situación que tomó fuerza durante la semana posterior al Superclásico. En los pasillos del CDA comenzó a circular una supuesta disputa entre Charles Aránguiz y Fernando Gago a raíz de la sustitución del volante durante el encuentro ante Colo Colo. La versión generó ruido dentro del entorno azul, aunque el propio entrenador se encargó de descartarla públicamente en conferencia de prensa.

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Los malos resultados en los últimas dos fechas, sumado a la repentina partida de Lucas Assadi, golpeó profundamente a un equipo que pasó de soñar con la remontada ante Colo Colo a poner en peligro incluso, la clasificación del Chile 2 a Copa Libertadores.

Cuándo vuelve a jugar la U

Universidad de Chile intentará volver a los triunfos el próximo fin de semana, cuando el día sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas reciba de local en el Estadio Nacional a Coquimbo Unido por la Fecha 22 de la Liga de Primera.