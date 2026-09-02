Revelan que Darío Osorio rechazó a este club para firmar en Crystal Palace: “Hubo interés”

El seleccionado chileno fue tentado por el Al-Ittihad de Arabia Saudita. Sin embargo, su sueño siempre fue jugar en Inglaterra.

El futuro de Darío Osorio ilusiona: fue presentado como nuevo refuerzo del Crystal Palace de la Premier League. Luego de una larga incertidumbre sobre su caso, el oriundo de Hijuelas logró dar el salto.

Y a pesar de cumplir su sueño de jugar en Inglaterra, el zurdo fue tentado desde otras latitudes en el mercado de fichajes. Uno de los equipos que lo tuvo en la mira fue revelado por Campo DK.

El medio danés aseguró que el Al-Ittihad de Arabia Saudita se lanzó por sus servicios antes de su arribo a Londres. Sin embargo, el seleccionado chileno le cerró la puerta a tal institución.

“En las últimas 24 horas previas al cierre del mercado de fichajes en las principales ligas extranjeras, un pequeño grupo de clubes de la Premier League mostró interés”, comenzó indicando el sitio.

Luego, agregó: “Y también hubo interés por parte del Al-Ittihad de Arabia Saudí. Pero al final, solo quedó el Crystal Palace, que aceptó un precio que había aumentado tras el gran inicio de temporada del chileno en la Superliga”.

Darío Osorio ya entrena en Inglaterra. (Foto: Crystal Palace)

Publicidad

Darío Osorio jugará en Crystal Palace

Cabe consignar que el formado en Universidad de Chile fue cedido por una temporada por el FC Midtjylland. El acuerdo detalla una obligación de compra para el elenco inglés.

¿Por cuánto dinero? Cerca de 30 millones de euros. De aquí en más, Darío Osorio tendrá que centrarse en su estreno en la Premier League: puede ser contra Fulham este sábado 5 de septiembre (10:00 horas de Chile).