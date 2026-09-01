Las Águilas enfrentan al Fulham este fin de semana por la tercera fecha de la Premier League, donde podría tener su estreno el ex Universidad de Chile.

El chileno Darío Osorio acaba de dar el gran salto a la Premier League al ser oficializado como refuerzo del Crystal Palace, uno de los equipos de Londres que viene de ser el último campeón de la UEFA Conference League.

El extremo de 22 años llega a préstamo por una temporada proveniente del FC Midtjylland de Dinamarca, pero con una opción de compra obligatoria a mediados de 2027, por una cifra que supera los 26 millones de euros.

El seleccionado nacional viene con ritmo, pues el domingo disputó su último partido con el cuadro danés, en el que jugó los 90 minutos en el empate 1-1 con Silkeborg IF.

Por ello que muchos creen que Osorio podría ser convocado por el entrenador Pierre Sage para el próximo partido de Las Águilas en la liga inglesa, que será de visita ante otro club londinense, el Fulham.

Hay altas expectativas en este paso que está dando el formado en Universidad de Chile, donde podría hacer su estreno ante otro de los equipos que estaban interesados en sus servicios. Lo cierto es que el oriundo de Hijuelas ya se encuentra en Inglaterra.

Cabe recordar que ambos elencos llegan necesitados de un triunfo a la tercera jornada de la Premier League, pues hasta el momento suman dos derrotas.

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Darío Osorio es el nuevo fichaje del Crystal Palace de la Premier League. (Foto: CPFC)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Fulham vs. Crystal Palace?

Fulham y Crystal Palace se verán las caras el sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas de Chile en el tradicional Craven Cotagge, uno de los estadios más icónicos del fútbol inglés.

¿Quién transmite este partido en Chile?

Este partido se podrá ver en Chile a través de ESPN en la plataforma de pago Disney+ con suscripción al plan premium, la que transmite todos los duelos de la Premier League.

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En síntesis