Prensa inglesa evalúa el fichaje de Darío Osorio en Crystal Palace: “Puede ser la…”

Sky Sports analizó la incorporación del seleccionado chileno. Advierte que puede ser la nueva perla del club de la Premier League.

Se acabó la espera: Darío Osorio es flamante refuerzo del Crystal Palace. Luego de un intenso vaivén en el mercado de fichajes, el oriundo de Hijuelas logró dar el mayor salto de su incipiente carrera.

Tras brillar en Dinamarca, el seleccionado chileno disputará la Premier League y ello fue analizado por uno de los medios más importantes de Inglaterra: le tiene fe al ariete de 22 años.

Según advierte Sky Sports, el formado en Universidad de Chile puede dar la sorpresa en Las Águilas. Hay ilusión por el zurdo, que ya realizó su primera sesión de entrenamiento junto a sus compañeros.

“Dario Osorio puede ser la joya. El joven de 22 años llega muy bien valorado y el Palace tiene la costumbre de descubrir grandes talentos“, indicó la publicación del prestigioso sitio.

“En general, Crystal Palace terminó el mercado con mayor profundidad de plantel que al principio, lo cual es crucial para afrontar otra temporada con fútbol europeo (…) Será una aventura interesante”, agregó.

Darío Osorio cumple su sueño: llegar a Inglaterra. (Foto: Crystal Palace)

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Darío Osorio prepara su debut en Crystal Palace

Luego de completar su primera práctica, el novel delantero puede sumar minutos en el compromiso contra Fulham. Se jugará este sábado 5 de septiembre desde las 10:00 horas de Chile.

“Estoy muy ilusionado con llegar a la Premier League, es un sueño que tenía desde pequeño y estoy con muchas ganas de poder jugar“, expresó el futbolista tras su arribo a Londres.