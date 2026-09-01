El arquero caboverdiano dejó el hotel en el que se estaba hospedando y también dejó de usar los servicios del chofer que le puso Colo Colo.

El arquero Vozinha cada día está más compenetrado en el plantel de Colo Colo luego de casi un mes desde que fue presentado de forma oficial en el Estadio Monumental, como el gran refuerzo para este segundo semestre.

El portero que fue una de las mayores revelaciones del Mundial 2026 junto a la Selección de Cabo Verde, aceptó la propuesta del Cacique para vivir esta aventura en Sudamérica a los 40 años, luego de haber hecho toda su carrera en Europa y África.

Vozinha arribó a Chile el domingo 2 de agosto y en sus primeras semanas en el país se hospedó en un hotel del sector oriente de Santiago, mientras que el club puso a su disposición un automóvil con un conductor para sus traslados.

La tremenda casa de Vozinha en Santiago

Pero después de casi un mes en Chile, el caboverdiano se independizó y consiguió una casa en el barrio alto, aunque no es cualquier residencia. Se trata nada más que de un penthouse en la comuna de Vitacura.

Además, dejó de usar los servicios del chofer y está manejando por cuenta propia en las calles de la capital.

Así lo dio a conocer el periodista Benjamín Bonhomme de TVN: “Dentro de su tranquilidad, muy luego, la misma semana que llegó, dejó el chofer que le puso Colo Colo. Él Llega al Monumental manejando, se devuelve manejando”.

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“Dejó el hotel también, se arrendó un departamento pero un penthouse con terraza arriba, de dos pizos, que tiene un quincho y todo, en Vitacura. Él necesitaba patio porque lo que más quiere esa traerse a su perro”, agregó el reportero.

Vozinha se está adaptando en Santiago. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Bonhomme también reveló otros detalles del día a día de Vozinha, como la persona que lo está acompañando y los lugares que frecuenta.

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“Lo han visto en varias cafeterías. Está con un primo por ahora, pero pronto va a venir su mamá, que lo acompañó en el Mundial”, completó el comunicador en el podcast ‘Hay Zoom’.

En síntesis