Chelsea recibe a Leeds este sábado 21 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. El Chelsea necesita cortar una racha negativa y no hay mejor ocasión que un clásico con historia de goleadas. El Leeds, en cambio, llega envalentonado después de sacarle los tres puntos al Tottenham de local.
Ninguno de los dos pelea arriba de la tabla por ahora, pero una victoria puede meterlos de lleno en la discusión por los puestos europeos. Para el Chelsea además hay algo de revancha: viene de caer feo y necesita reaccionar en su cancha.
La actualidad de ambos equipos
El Chelsea llega golpeado. Perdió en la última fecha de visitante ante el Sunderland y antes de eso había dejado puntos en casa frente al Tottenham, aunque en el medio se dio el gusto de vencer al Manchester United. Quinto con 16 unidades en 10 partidos, el equipo necesita volver a sentirse cómodo en el Stamford Bridge para no perderle pisada a los de arriba.
El Leeds, noveno con 14 puntos, viene de un batacazo importante: le ganó de local al Tottenham y cortó así una seguidilla floja, que incluía una derrota ante Bournemouth y un empate sin goles frente al Sunderland. El envión anímico le puede servir para plantarse sin miedo en Londres.
El historial entre Chelsea y Leeds
El historial entre ambos es larguísimo, con 92 enfrentamientos, y pese a que el Chelsea suele ser el equipo de arriba en la tabla, el Leeds tiene ventaja en el historial directo con 38 victorias contra 31. Los empates también abundan, 23 en total, y la diferencia de goles es mínima a favor del Leeds.
En los cruces más recientes hubo de todo: un contundente 6-3 del Chelsea en septiembre, un ajustado 1-0 también a su favor en abril, un empate 2-2 y una caída por 3-1 como visitante ante el Leeds a fines de 2025. La paridad reciente promete un partido abierto.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/09/2026
|Chelsea vs. Leeds
|6-3
|League Cup
|26/04/2026
|Chelsea vs. Leeds
|1-0
|FA Cup
|10/02/2026
|Chelsea vs. Leeds
|2-2
|Premier League
|03/12/2025
|Leeds vs. Chelsea
|3-1
|Premier League
|28/02/2024
|Chelsea vs. Leeds
|3-2
|FA Cup
|04/03/2023
|Chelsea vs. Leeds
|1-0
|Premier League
|21/08/2022
|Leeds vs. Chelsea
|3-0
|Premier League
|11/05/2022
|Leeds vs. Chelsea
|0-3
|Premier League
|11/12/2021
|Chelsea vs. Leeds
|3-2
|Premier League
|13/03/2021
|Leeds vs. Chelsea
|0-0
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, Max
- Guatemala: Max
- Panamá: Max
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 09:30 hs
- Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs
- Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 11:00 hs
- Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 13:30 hs
- Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Chelsea y Leeds se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Chelsea suma 16 puntos en el torneo.
- Leeds suma 14 puntos en el torneo.