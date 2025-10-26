El mensaje de Neymar a Carlo Ancelotti de cara a la Copa del Mundo 2026

Neymar hace más de dos años que no juega con la Selección de Brasil. La última vez, de hecho, no le trae buenos recuerdos, pues fue en octubre del 2023 en el Estadio Centenario de Montevideo contra Uruguay por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, jornada en la que sufrió rotura de ligamentos, lesión que le costó casi un año de inactividad.

Por lo tanto, el panorama no es nada favorable para Ney de frente a disputar nuevamente la Copa del Mundo, en este caso, la edición que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá el año que viene a mitad de año, pues Carlo Ancelotti fue claro ”futbolísticamente es indiscutible”, pero necesita que esté en condiciones en lo físico.

Sin embargo, el propio Neymar comentó que se mantiene con la ilusión de ser parte del plantel que llevará el estratega italiano a Norteamérica con el objetivo de alzar por sexta vez en su historia la Copa Mundial (ya lo lograron en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).

“Estoy entrenando, recuperándome bien, intentando estar al 100% físicamente para poder ayudar a Brasil a ganar nuevamente el Mundial”, comentó Neymar en una conversación que mantuvo con la señal televisiva del país sudamericano O Globo.

En ese mismo sentido, remarcó su sensación por representar al equipo nacional en el certamen global, tal como ya lo hizo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022: ”Es una sensación completamente diferente a la de cualquier otro torneo. El Mundial es algo a lo que siempre te has dedicado. He experimentado todo tipo de emociones durante el Mundial. Pero confieso que representar a la selección nacional es muy gratificante. Es maravilloso”.

Los amistosos que Brasil jugará en fecha FIFA

De momento Brasil tiene confirmados sus dos amistosos para la fecha FIFA de noviembre. Uno será ante Senegal el sábado 15 y el otro ante Túnez el martes 18. Por cierto, para marzo ya circuló la versión que la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), siempre en pos de prepararse de la mejor forma para la Copa del Mundo, está en tratativas para enfrentar a Croacia y a Francia.

