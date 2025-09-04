El Estadio Nacional ha sido tradicionalmente el escenario elegido para los grandes eventos deportivos de Chile, incluyendo finales nacionales e internacionales.

En las últimas horas, comenzó a surgir el rumor de que la Conmebol estaría evaluando como alternativa el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para recibir la final de la Copa Sudamericana. La razón principal: el reducto deportivo boliviano ha presentado retrasos en los trabajos de remodelación.

Fue ahí que salió a la palestra el nombre del Coloso de Ñuñoa, sin embargo, existen dos grandes razones por las que podría no recibir la final programada para el 22 de noviembre.

Conciertos y logística: las dos grandes razones

Primero, está programado para el 19 de noviembre el concierto de Oasis, un evento que requiere montaje de infraestructura, pruebas de sonido y preparación del estadio. Esta ocupación limita significativamente la disponibilidad del recinto para recibir la final de la Copa Sudamericana.

Sumado a esto, el 22 de noviembre se presentará Shakira, coincidiendo exactamente con la fecha de la final del torneo. Esto hace prácticamente imposible que el estadio pueda albergar el partido sin generar conflictos logísticos y de seguridad, complicando seriamente su candidatura como sede.

Todo parece indicar que habrá que seguir esperando por ver una final internacional en Chile | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

Estas ocupaciones musicales obligarían a considerar otros recintos que puedan cumplir con todos los requisitos de logística, seguridad e infraestructura necesarios para albergar la final del certamen continental, garantizando así que el evento se desarrolle sin contratiempos.

Bolivia no pierde la fe de albergar la final

Hace algunos días, Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, se mostró confiado en que el estadio de Santa Cruz podría recibir la final.

“Quedan 80 días para el evento y 60 días para la última inspección Conmebol (…) estamos a tiempo de salvar nuestra final única en Santa Cruz”, señaló.