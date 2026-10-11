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Coventry vs. Newcastle en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Coventry y Newcastle se enfrentan este lunes 12 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry vs. Newcastle, Premier League
Coventry vs. Newcastle, Premier League

Después de una seguidilla de goleadas en contra, Coventry llega con la necesidad de sostener el envión que le dio su último triunfo cuando el lunes 12 de octubre reciba al Newcastle.

Son dos equipos que están lejos de pelear arriba, pero cada punto empieza a pesar distinto a esta altura del calendario. Para Coventry significa tomar aire en la tabla y para Newcastle, no perderle pisada a la mitad superior.

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Horario del partido

  • Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Coventry viene de un golpe anímico importante: ganó 1-0 como visitante ante Nottingham Forest y cortó una racha negativa que incluía una derrota 0-5 como local frente a Brighton y una caída 0-1 ante Man City. Con apenas 3 puntos en 5 fechas y en el puesto 19, el equipo necesita encadenar resultados para despegarse de la zona más complicada de la tabla.

Newcastle llega con otro envión. Ganó 2-1 de local ante Hull en su presentación más reciente, aunque antes había sufrido una goleada en contra por 4-1 ante Leeds y había empatado 2-2 con Bournemouth. Con 8 unidades y la casilla 11, el equipo tiene margen para meterse en la pelea por puestos más altos si logra ser regular.

El historial entre Coventry y Newcastle

El historial entre ambos tiene una diferencia marcada: de 52 enfrentamientos, Newcastle se quedó con 28 triunfos por los 13 de Coventry, con 11 empates en el medio. La diferencia de gol también es elocuente, 103 a 57 a favor del Newcastle.

Los últimos cruces confirman esa tendencia. En la mayoría de los antecedentes recientes, Newcastle se impuso con cierta comodidad, incluyendo goleadas como el 1-5 de 1998 o el 4-1 de 1999.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/02/2010Newcastle vs. Coventry4-1Championship
09/12/2009Coventry vs. Newcastle0-2Championship
26/08/2008Coventry vs. Newcastle2-3League Cup
29/01/2005Newcastle vs. Coventry3-1FA Cup
13/01/2001Newcastle vs. Coventry3-1Premier League
06/09/2000Coventry vs. Newcastle0-2Premier League
29/04/2000Newcastle vs. Coventry2-0Premier League
16/10/1999Coventry vs. Newcastle4-1Premier League
17/02/1999Newcastle vs. Coventry4-1Premier League
19/09/1998Coventry vs. Newcastle1-5Premier League

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Coventry y Newcastle se enfrentan este lunes 12 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Coventry suma 3 puntos en el torneo.
  • Newcastle suma 8 puntos en el torneo.
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