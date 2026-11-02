Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Everton por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle recibe a Everton este lunes 2 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle llega como favorito pero no termina de encontrar regularidad, y Everton viene de un mal momento que lo tiene urgido de puntos.
Ninguno de los dos está cómodo en la tabla y una victoria puede acomodar bastante el panorama antes de que la temporada se complique más.
La actualidad de ambos equipos
El Newcastle tuvo una montaña rusa en sus últimas presentaciones: después de perder feo con Coventry y caer también de local ante Aston Villa, se repuso con un triunfo 2-0 de visitante frente a Crystal Palace. Con 11 puntos en ocho fechas y en la mitad de la tabla, necesita que ese envión le dure más de un partido.
Everton atraviesa un presente complicado. No gana desde hace tres fechas y encadenó derrotas ante Chelsea y Arsenal luego de un empate con Hull. Con 10 unidades y la posición 14, el equipo necesita cortar la racha negativa antes de que la distancia con la zona media empiece a pesar.
El historial entre Newcastle y Everton
El historial entre ambos es parejo, con ligera ventaja para Everton: de 175 enfrentamientos ganó 72, Newcastle se quedó con 67 y hubo 36 empates, con una diferencia de apenas cinco goles a favor del equipo de Merseyside en todo ese recorrido.
En los cruces más recientes Everton se impuso 3-1 en octubre pasado, y también ganó 1-3 como visitante meses antes. Newcastle había respondido con un contundente 4-1 afuera en noviembre de 2025, así que la paridad también se refleja en los resultados de los últimos años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/10/2026
|Everton vs. Newcastle
|3-1
|League Cup
|12/08/2026
|Newcastle vs. Everton
|1-3
|Club Friendlies
|28/02/2026
|Newcastle vs. Everton
|2-3
|Premier League
|29/11/2025
|Everton vs. Newcastle
|1-4
|Premier League
|25/05/2025
|Newcastle vs. Everton
|0-1
|Premier League
|05/10/2024
|Everton vs. Newcastle
|0-0
|Premier League
|02/04/2024
|Newcastle vs. Everton
|1-1
|Premier League
|07/12/2023
|Everton vs. Newcastle
|3-0
|Premier League
|27/04/2023
|Everton vs. Newcastle
|1-4
|Premier League
|19/10/2022
|Newcastle vs. Everton
|1-0
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
En síntesis
- Newcastle y Everton se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Newcastle suma 11 puntos en el torneo.
- Everton suma 10 puntos en el torneo.