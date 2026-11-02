Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Everton por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle y Everton se enfrentan este lunes 2 de noviembre, en el St. James Park, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle recibe a Everton este lunes 2 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle llega como favorito pero no termina de encontrar regularidad, y Everton viene de un mal momento que lo tiene urgido de puntos.

Ninguno de los dos está cómodo en la tabla y una victoria puede acomodar bastante el panorama antes de que la temporada se complique más.

La actualidad de ambos equipos

El Newcastle tuvo una montaña rusa en sus últimas presentaciones: después de perder feo con Coventry y caer también de local ante Aston Villa, se repuso con un triunfo 2-0 de visitante frente a Crystal Palace. Con 11 puntos en ocho fechas y en la mitad de la tabla, necesita que ese envión le dure más de un partido.

Everton atraviesa un presente complicado. No gana desde hace tres fechas y encadenó derrotas ante Chelsea y Arsenal luego de un empate con Hull. Con 10 unidades y la posición 14, el equipo necesita cortar la racha negativa antes de que la distancia con la zona media empiece a pesar.

El historial entre Newcastle y Everton

El historial entre ambos es parejo, con ligera ventaja para Everton: de 175 enfrentamientos ganó 72, Newcastle se quedó con 67 y hubo 36 empates, con una diferencia de apenas cinco goles a favor del equipo de Merseyside en todo ese recorrido.

En los cruces más recientes Everton se impuso 3-1 en octubre pasado, y también ganó 1-3 como visitante meses antes. Newcastle había respondido con un contundente 4-1 afuera en noviembre de 2025, así que la paridad también se refleja en los resultados de los últimos años.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/10/2026 Everton vs. Newcastle 3-1 League Cup 12/08/2026 Newcastle vs. Everton 1-3 Club Friendlies 28/02/2026 Newcastle vs. Everton 2-3 Premier League 29/11/2025 Everton vs. Newcastle 1-4 Premier League 25/05/2025 Newcastle vs. Everton 0-1 Premier League 05/10/2024 Everton vs. Newcastle 0-0 Premier League 02/04/2024 Newcastle vs. Everton 1-1 Premier League 07/12/2023 Everton vs. Newcastle 3-0 Premier League 27/04/2023 Everton vs. Newcastle 1-4 Premier League 19/10/2022 Newcastle vs. Everton 1-0 Premier League

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

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