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Alineaciones de Newcastle y Everton por la Premier League: formaciones probables

Newcastle y Everton se enfrentan este lunes 2 de noviembre en el St. James Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Newcastle vs. Everton, Premier League
Newcastle vs. Everton, Premier League

Newcastle recibe a Everton este lunes 2 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle viene de ganarle 2-0 a Crystal Palace y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Everton viene de caer 0-2 ante Arsenal y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Newcastle y Everton

Newcastle (4-2-3-1): Lukáš Horníček, Amar Dedić, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall, Nico González, Joe Willock, Joelinton, Jacob Murphy, Yoane Wissa, Harvey Barnes. DT: Matthias Jaissle.

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Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Ainsley Maitland-Niles, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner, Brennan Johnson, Thierno Barry, Tyrique George. DT: David Moyes.

Bajas y ausentes de Newcastle y Everton

Newcastle:

  • Valentino Livramento (golpe; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Lewis Miley (golpe)
  • Matias Fernandez-Pardo (enfermedad)
  • Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Everton:

  • Jack Grealish (enfermedad)
  • Vitali Mykolenko (golpe)
  • Lucas Soto (expulsión)

La previa de Newcastle y Everton: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 2 de noviembre
  • Hora: 17:00 (hora de Chile)
  • Estadio: St. James Park
  • Historial: 175 cruces — Newcastle ganó 67, Everton ganó 72 y empataron 36
  • Último antecedente: 29/10/2026: Everton 3-1 Newcastle
  • Próximo partido de Newcastle: vs. Fulham, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Everton: vs. Coventry, viernes 6 de noviembre
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