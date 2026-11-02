Alineaciones de Newcastle y Everton por la Premier League: formaciones probables

Newcastle recibe a Everton este lunes 2 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle viene de ganarle 2-0 a Crystal Palace y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Everton viene de caer 0-2 ante Arsenal y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Newcastle y Everton
Newcastle (4-2-3-1): Lukáš Horníček, Amar Dedić, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall, Nico González, Joe Willock, Joelinton, Jacob Murphy, Yoane Wissa, Harvey Barnes. DT: Matthias Jaissle.
Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Ainsley Maitland-Niles, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner, Brennan Johnson, Thierno Barry, Tyrique George. DT: David Moyes.
Bajas y ausentes de Newcastle y Everton
Newcastle:
- Valentino Livramento (golpe; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Lewis Miley (golpe)
- Matias Fernandez-Pardo (enfermedad)
- Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
Everton:
- Jack Grealish (enfermedad)
- Vitali Mykolenko (golpe)
- Lucas Soto (expulsión)
La previa de Newcastle y Everton: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 2 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Chile)
- Estadio: St. James Park
- Historial: 175 cruces — Newcastle ganó 67, Everton ganó 72 y empataron 36
- Último antecedente: 29/10/2026: Everton 3-1 Newcastle
- Próximo partido de Newcastle: vs. Fulham, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Everton: vs. Coventry, viernes 6 de noviembre