Fulham y Bournemouth se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham recibe a Bournemouth este domingo 29 de noviembre desde las 11:05 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham necesita cortar una racha de empates que ya empieza a pesar en la tabla, mientras Bournemouth llega con la confianza de quien no pierde hace varias fechas.

No hay grandes definiciones en juego, pero sí la chance de que el local empiece a despegar de la zona baja y que la visita confirme que puede pelear por algo más que la mitad de tabla.

La actualidad de ambos equipos

Fulham acumula tres empates seguidos, el último como visitante ante el City, y esa falta de contundencia lo tiene 17° con apenas 11 puntos en 11 partidos. El equipo no pierde pero tampoco logra cerrar los partidos, y esa diferencia empieza a notarse en la tabla.

Bournemouth, en cambio, llega entonado: viene de ganarle 2-0 a Nottingham Forest de local y encadena triunfos consecutivos que lo tienen cómodo en el séptimo puesto con 18 unidades. La visita se mete en la cancha de Craven Cottage con la chance de meterse todavía más arriba si estira la racha.

El historial entre Fulham y Bournemouth

El historial reciente le sonríe claramente a Bournemouth, que ganó 11 de los 21 cruces por apenas 3 de Fulham, con 7 empates en el medio. La diferencia de gol también lo refleja: 35 contra 19.

En los últimos encuentros la tendencia se mantuvo: Bournemouth ganó el más reciente 1-0 y también se impuso 3-1 en el anterior. Fulham no conoce la victoria ante este rival desde hace varias temporadas, algo que pesa cada vez que se cruzan.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/05/2026 Fulham vs. Bournemouth 0-1 Premier League 03/10/2025 Bournemouth vs. Fulham 3-1 Premier League 14/04/2025 Bournemouth vs. Fulham 1-0 Premier League 29/12/2024 Fulham vs. Bournemouth 2-2 Premier League 10/02/2024 Fulham vs. Bournemouth 3-1 Premier League 26/12/2023 Bournemouth vs. Fulham 3-0 Premier League 01/04/2023 Bournemouth vs. Fulham 2-1 Premier League 15/10/2022 Fulham vs. Bournemouth 2-2 Premier League 23/04/2022 Bournemouth vs. Fulham 1-1 Championship 03/12/2021 Fulham vs. Bournemouth 1-1 Championship

Horario del partido

Chile: 11:05 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

Fulham y Bournemouth se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Fulham suma 11 puntos en el torneo.

suma 11 puntos en el torneo. Bournemouth suma 18 puntos tras vencer a Nottingham Forest, Ipswich Town y Leeds.