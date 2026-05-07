¿Y si lo llama Colo Colo? Damián Pizarro no despega en Racing Club y su salida anticipada toma fuerza

En Argentina ya se especula con una posible rescisión anticipada del préstamo de Damián Pizarro en Racing Club de Avellaneda.

El presente de Damián Pizarro en el fútbol argentino no ha sido el esperado. El delantero chileno llegó a Racing Club como una apuesta para reforzar la ofensiva, en medio de un contexto de alta exigencia competitiva y con la misión de pelear un puesto en el plantel.

Sin embargo, su adaptación ha sido más compleja de lo previsto. Con poca continuidad y dificultades para consolidarse en la rotación del equipo, el ex Colo Colo no ha logrado sumar protagonismo en un semestre donde el rendimiento ofensivo ha estado bajo la lupa.

En ese escenario, su situación comienza a generar debate tanto en Argentina como en Chile, donde incluso podría ser seguido de cerca por el Cacique, club que lo formó, abriendo la interrogante sobre un eventual regreso.

Udinese es el dueño del pase de Damián Pizarro hasta mediados del 2029 | FOTO: Instagram

El paso de Damián Pizarro en Racing llegaría a su fin

Sin embargo, en las últimas horas, según informó Diario Olé, el panorama del atacante de 21 años podría tener un abrupto final en La Academia.

El reconocido medio argentino señaló que el ariete “tiene contrato a préstamo hasta fin de año, pero le rescindirían en junio”, abriendo la posibilidad de una salida anticipada del club de Avellaneda.

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“Llegó como variante de ‘Maravilla’ Martínez. Gustavo Costas nunca lo quiso y fue elegido por la Secretaría Técnica. Vino a Racing tras dos años sin anotar y apenas cinco partidos jugados en Europa”, sentenciaron.

Los números de Damián Pizarro en Racing Club

Desde su arribo a Argentina, Damián Pizarro ha disputado apenas cinco partidos con Racing Club, dos de ellos como titular, registrando hasta ahora cero goles y una asistencia.