Escándalo con Neymar: salió por un error arbitral en Santos vs. Coritiba a un día de la lista de Brasil para el Mundial

Neymar Jr atraviesa horas claves. El astro brasileño sueña enormemente con meterse definitivamente en la nómina de la Selección de Brasil para el Mundial 2026.
Por lo mismo, cada aparición del exjugador del Barcelona genera enorme atención en suelo brasileño, especialmente considerando que las lesiones y la irregularidad marcaron gran parte de sus últimos años.
Sin embargo, esta vez Neymar se volvió tendencia por una situación completamente insólita ocurrida durante el partido de Santos ante Coritiba por el Brasileirao. ¿Qué pasó?
El delantero brasileño no ocultó su molestia tras la confusa decisión | FOTO: Captura
Neymar protagoniza una insólita escena en el duelo de Santos FC
Todo ocurrió cuando el delantero brasileño de 34 años se encontraba recibiendo atención médica al borde del terreno de juego, mientras Robinho Juniors se preparaba para ingresar. En ese momento, el cuarto árbitro interpretó erróneamente que el cambio correspondía a Neymar y terminó anunciando su salida del partido.
Tras ello, el hijo de Robinho entró directamente al terreno de juego en reemplazo del exastro del PSG, dejando a Neymar fuera de la cancha en medio de la incredulidad total.
La situación rápidamente provocó reclamos del futbolista brasileño, quien intentó regresar al campo tras darse cuenta del error. Sin embargo, el cuerpo arbitral le negó el acceso pese a sus insistencias. Incluso, Neymar terminó mostrando a las cámaras el documento oficial del cambio para demostrar que él no debía abandonar el compromiso, protagonizando una de las escenas más surrealistas de los últimos días.
Que loucura! Neymar acaba substituído após o quarto árbitro errar a placa. O camisa 10 mostrou o papel de substituição com o número correto, que seria de Escobar, camisa 31. #Brasileirão pic.twitter.com/j6DUXh3pWf— ge (@geglobo) May 17, 2026
El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente porque ocurrió justo a un día de que Carlo Ancelotti entregue la lista final de la Canarinha para la próxima cita planetaria.
En resumen…
- Neymar vivió una insólita y polémica situación en el partido de Santos, donde terminó siendo sustituido por un error arbitral en medio de una confusa acción durante un cambio, justo a un día de la entrega de la nómina de Brasil para el Mundial.