En conversación con Bolavip Chile, el comentarista afín a Racing, Martín Vallejo, entregó una lapidaria reflexión sobre la estadía del chileno en la 'Acade".

Todo parece indicar que los días de Damián Pizarro en Racing Club están contados. Mientras toda la ‘Academia’ festeja el paso a las semifinales del Torneo de Apertura en Argentina tras eliminar a Estudiantes de La Plata, el delantero chileno ya prepara sus maletas para el adiós de Avellaneda.

Hace algunos días, Diario Olé aseguró que el paso del ex Colo Colo por Racing Club podría terminar mucho antes de lo esperado. Aunque Damián Pizarro arribó a la Academia en calidad de préstamo hasta fines de año, su escasa continuidad y falta de ritmo futbolístico tendrían a la dirigencia blanquiceleste evaluando interrumpir anticipadamente el vínculo a mitad de temporada.

Elegido por la secretaría técnica del club argentino, Pizarro llegó al plantel de Gustavo Costas como alternativa de ‘Maravilla’ Martínez, tras la salida de Adrián Balboa al fútbol ruso. Sin embargo, nunca logró dar el salto y sus números son desalentadores: cinco partidos jugados, cero goles y una asistencia.

“Flojo, no parece de Primera División”

En conversación con Bolavip Chile, Martín Vallejo, comentarista del programa afín a Racing, ‘Desde el Cilindro’, analizó el deslucido paso de Pizarro por Avellaneda. “Se dice que lo trajo la secretaría técnica de Diego Milito, y que venía en el combo con Ezzequien Cannavo, un lateral derecho que trajimos de Defensa y Justicia, y que el representante sería Christian Bragarnik. Entonces vino Cannavo y en el combo entró Pizarro. A Racing le venía bien porque le faltaba un 9 suplente”.

En esa línea, Vallejo señala que el chileno “llegó sin fútbol y con la pretemporada terminada, Racing arrancando el torneo. Debutó a principios de marzo en un partido de visitante con Atlético Tucumán, que se lo vio lento y falto de fútbol, pero mete una asistencia de taco”.

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Pese a lo poco que se le vio en cancha a Pizarro, el comentarista partidario de Racing es tajante: “Después de ahí jugó 4 partidos. Hay un partido de Copa Argentina que juega con San Martín de Formosa y muy mal. Parecía un jugador de otra categoría, pero flojo. Sin ritmo, en mal estado físico. Y a partir de ahí ya empieza a comer banca mal y los últimos partidos ni siquiera llegó a estar concentrado”.

“Cómo será de preocupante que los últimos partidos que no estuvo Maravilla Martínez, que es el 9 titular, Pizarro ni siquiera fue al banco. Entonces está prácticamente borrado… Flojo, no parece un jugador de primera división. Se sabía que venía sin ritmo futbolístico, pero nada, no lo pudo recuperar Costas tampoco, así que ya casi finalizando con el campeonato casi finalizado el campeonato y con una mini crisis, Pizarro paga saliendo y yéndose”, cierra.