Felipe Faúndez no aprobó en los 45' iniciales y fue recriminado por los hinchas a través de redes sociales. Le costó en Toronto.

La Selección Chilena tuvo un complejo primer tiempo contra Canadá en la fecha FIFA. El combinado nacional comenzó 1-0 abajo en el marcador y los fanáticos perdieron la paciencia.

¿Por qué? No aprobaron el desempeño de Felipe Faúndez por el sector derecho de la defensa. Le costó frenar los avances del elenco local por su zona y ello le costó caro en las redes sociales.

El lateral de O’Higgins tuvo que enfrentarse a Jacob Shaffelburg y fue superado en los duelos mano a mano. La respuesta de Lawrence Vigouroux fue clave para no tener más goles en contra.

“No sé en base a qué (Nicolás) Córdova considera que Felipe Faúndez es el mejor en ese puesto“, “Totalmente sobrepasado por el canadiense (Jacob) Shaffelburg” y “No para ni la micro“, fueron parte de las críticas.

Cabe consignar que Lucas Cepeda fue expulsado en el minuto 35 por una brutal infracción. El gol lo anotó Jonathan David en el 12′.

Felipe Faúndez no aprobó en la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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Las críticas contra Felipe Faúndez en la Selección Chilena

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