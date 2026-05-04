El futuro de Darío Osorio está cada vez más cerca de resolverse. La postura del FC Midtjylland es tajante para el siguiente libro de pases: quiere vender al oriundo de Hijuelas en una transacción histórica.

Por eso, Kristian Kjaer lo postuló directamente a la Premier League. El director deportivo del elenco danés conversó con Calcio Mercato y fue claro sobre el próximo paso del seleccionado chileno.

Ante el eventual interés de AS Roma por el crack de 22 años, el dirigente confirmó que su salida desde el club es cosa de tiempo. Y lo hará rumbo a una competencia de primer orden.

“Está sin duda listo tanto para la Serie A como para la Premier League y la Bundesliga. Tiene muchas cualidades: esta temporada está cubriendo toda la banda derecha”, comentó.

Luego, agregó: “Es muy rápido, cubre mucho terreno, es muy intenso. Tiene una velocidad extrema en los primeros metros y es muy bueno presionando. Puede jugar en la izquierda, puede jugar en la derecha”.

Darío Osorio puede salir a la brevedad del FC Midtjylland. (Foto: Fly Stentz – FCM)

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El presente de Darío Osorio en el FC Midtjylland

Durante la vigente campaña, la promesa nacional ha disputado una totalidad de 47 compromisos. En ellos, ha logrado anotar ocho goles y ha aportado con 10 asistencias.

Un punto a considerar: tiene contrato con el FC Midtjylland hasta el 30 de junio de 2030. El 10% de su pase sigue perteneciendo a Universidad de Chile para una futura venta.

En síntesis:

Kristian Kjaer , director del FC Midtjylland, abordó la inminente venta de Darío Osorio .

, director del FC Midtjylland, abordó la inminente venta de . El atacante Darío Osorio registra ocho goles y 10 asistencias en la presente campaña.

registra y en la presente campaña. El contrato de Darío Osorio con el club danés finaliza el 30 de junio de 2030.