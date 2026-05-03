No se vio en TV: Esposa de Fernando Gago sorprende como una hincha más de la U en redes

Universidad de Chile ganó, goleó y gustó en la Copa de la Liga. Los azules derrotaron por 5-0 a Deportes La Serena y se metieron de lleno en la lucha por la clasificación a semifinales del certamen.

El buen momento del Chuncho, de la mano de Fernando Gago, no solo se refleja en la cancha, sino también en el ambiente que rodea al Romántico Viajero.

Cada gesto vinculado al entorno azul suele generar conversación entre los hinchas bullangueros, especialmente en redes sociales, donde se viralizan distintas imágenes y el círculo cercano del entrenador ha comenzado a captar la atención del público.

La familia de Fernando Gago se muestra como hincha de la U en redes

Esta vez, la protagonista fue su esposa, Verónica Laffitte, quien a través de su cuenta de Instagram compartió un par de registros que rápidamente llamaron la atención de los fanáticos de la U.

La esposa de Gago y su hijo son unos bullangueros más | FOTO: Captura Instagram

En ellos se puede ver a la pareja del exReal Madrid y la Selección Argentina luciendo una chaqueta del club azul, mientras que en otra imagen aparece su hijo vistiendo la indumentaria completa del “León”.

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Este tipo de contenidos refuerza la fuerte conexión emocional que hoy rodea a la U y a sus hinchas con Gago, en un momento donde el equipo también acompaña ese buen presente con resultados en la cancha.

En resumen…

El entorno de Fernando Gago llamó la atención en redes sociales tras la aparición de su esposa y su hijo con indumentaria de Universidad de Chile, en medio del buen momento del equipo.