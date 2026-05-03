Chile vs Argentina Sub 17 Femenino: a qué hora y dónde ver GRATIS el partido del Sudamericano

La Selección Chilena Femenina Sub 17 vuelve a la cancha este domingo 3 en un partido clave frente a la Selección Argentina Femenina Sub 17, por la quinta fecha del Grupo A del Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay.

La Roja, dirigida por Vanessa Arauz, atraviesa un gran momento tras el importante triunfo conseguido ante Paraguay, resultado que le permitió asegurar su presencia entre los tres primeros de la zona.

Cabe recordar que los dos primeros del grupo avanzan directamente a semifinales, instancia en la que los ganadores de cada llave aseguran automáticamente su clasificación al Mundial Sub 17 de Marruecos.

Argentina y Chile tienen 7 puntos, seguidos de Colombia con 5 unidades | FOTO: @LaRoja

¿Y el tercer puesto? Tendrá una última oportunidad, ya que deberá disputar un playoff por el último cupo mundialista ante uno de los perdedores de semifinales.

¿A qué hora juega Chile vs. Argentina Sub 17 Femenino?

El partido entre La Roja y la Albiceleste se disputará este domingo 3 de mayo desde las 19:00 horas de Chile.

Publicidad

¿Dónde y cómo ver a Chile vs. Argentina Sub 17 Femenino?

El encuentro se podrá seguir totalmente GRATIS a través de T13 En Vivo, la señal 2 del 13, además de T13.cl y 13Go.

Además, DSports y DGO darán todas las alternativas del certamen para que no te pierdas ningún detalle del cotejo.