Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se juegan todo en España: horario y dónde ver EN VIVO el Sevilla vs Real Sociedad

El Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tienen hoy un día clave dentro de la Liga de España, en donde se enfrenta a la Real Sociedad en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El conjunto que comanda Luis García para este duelo puso en el once titular a Gabriel Suazo, mientras que Alexis Sánchez deberá esperar por su oportunidad en el banco de suplentes.

Para los ‘Sevillistas’ este partido es crucial en su deseo de mantenerse en primera división, en la que necesita la victoria para dejar la zona de descenso, en donde hoy se encuentra en el 18° lugar con 34 puntos.

Al Sevilla le quedan cinco partidos dentro del fútbol español, en el que buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles y poder mantenerse en la primera división, en la que tiene que hoy sumar sí o sí un triunfo.

Sánchez esperará en la banca | Foto: Getty Images

¿A qué hora hora es el duelo entre el Sevilla vs. Real Sociedad?

El duelo entre Sevilla y Real Sociedad se disputará en esta jornada a partir de las 15:00 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

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¿Dónde ver EN VIVO el partido del Sevilla vs. Real Sociedad?

El partido del Sevilla ante la Real Sociedad, válido por la fecha 34° de la liga española, será transmitido en vivo por el canal ESPN. Por streaming lo podrás seguir por Disney+.