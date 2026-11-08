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Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Barcelona por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Atlético vs. Barcelona, LaLiga
Atlético vs. Barcelona, LaLiga

Atlético de Madrid recibe a Barcelona este domingo 8 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Barcelona llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Atlético de Madrid tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Atlético de Madrid viene de ganar 2-0 como visitante ante Levante. El equipo ocupa el puesto 3 con 28 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Deportivo La Coruña.

Barcelona ganó 6-1 como local ante Alavés en la fecha anterior. Barcelona lidera la tabla con 30 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Real Madrid.

El historial entre Atlético de Madrid y Barcelona

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentaron 81 veces en los últimos años: 21 triunfos de Atlético de Madrid, 42 de Barcelona y 18 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/04/2026Atlético de Madrid vs. Barcelona1-2UEFA Champions League
08/04/2026Barcelona vs. Atlético de Madrid0-2UEFA Champions League
04/04/2026Atlético de Madrid vs. Barcelona1-2Primera División
03/03/2026Barcelona vs. Atlético de Madrid3-0Copa del Rey
12/02/2026Atlético de Madrid vs. Barcelona4-0Copa del Rey
02/12/2025Barcelona vs. Atlético de Madrid3-1Primera División
02/04/2025Atlético de Madrid vs. Barcelona0-1Copa del Rey
16/03/2025Atlético de Madrid vs. Barcelona2-4Primera División
25/02/2025Barcelona vs. Atlético de Madrid4-4Copa del Rey
21/12/2024Barcelona vs. Atlético de Madrid1-2Primera División

Horario del partido

  • Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
  • Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
  • Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

En síntesis

  • Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Atlético de Madrid suma 28 puntos tras vencer a Levante, Deportivo La Coruña y Espanyol.
  • Barcelona suma 30 puntos en el torneo.
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