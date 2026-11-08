Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Barcelona por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Atlético de Madrid recibe a Barcelona este domingo 8 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
Barcelona llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Atlético de Madrid tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Atlético de Madrid viene de ganar 2-0 como visitante ante Levante. El equipo ocupa el puesto 3 con 28 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Deportivo La Coruña.
Barcelona ganó 6-1 como local ante Alavés en la fecha anterior. Barcelona lidera la tabla con 30 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Real Madrid.
El historial entre Atlético de Madrid y Barcelona
Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentaron 81 veces en los últimos años: 21 triunfos de Atlético de Madrid, 42 de Barcelona y 18 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/04/2026
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|1-2
|UEFA Champions League
|08/04/2026
|Barcelona vs. Atlético de Madrid
|0-2
|UEFA Champions League
|04/04/2026
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|1-2
|Primera División
|03/03/2026
|Barcelona vs. Atlético de Madrid
|3-0
|Copa del Rey
|12/02/2026
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|4-0
|Copa del Rey
|02/12/2025
|Barcelona vs. Atlético de Madrid
|3-1
|Primera División
|02/04/2025
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|0-1
|Copa del Rey
|16/03/2025
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|2-4
|Primera División
|25/02/2025
|Barcelona vs. Atlético de Madrid
|4-4
|Copa del Rey
|21/12/2024
|Barcelona vs. Atlético de Madrid
|1-2
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
En síntesis
- Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Atlético de Madrid suma 28 puntos tras vencer a Levante, Deportivo La Coruña y Espanyol.
- Barcelona suma 30 puntos en el torneo.