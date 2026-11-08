Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Barcelona por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Atlético de Madrid recibe a Barcelona este domingo 8 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Barcelona llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Atlético de Madrid tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Atlético de Madrid viene de ganar 2-0 como visitante ante Levante. El equipo ocupa el puesto 3 con 28 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Deportivo La Coruña.

Barcelona ganó 6-1 como local ante Alavés en la fecha anterior. Barcelona lidera la tabla con 30 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Real Madrid.

El historial entre Atlético de Madrid y Barcelona

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentaron 81 veces en los últimos años: 21 triunfos de Atlético de Madrid, 42 de Barcelona y 18 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/04/2026 Atlético de Madrid vs. Barcelona 1-2 UEFA Champions League 08/04/2026 Barcelona vs. Atlético de Madrid 0-2 UEFA Champions League 04/04/2026 Atlético de Madrid vs. Barcelona 1-2 Primera División 03/03/2026 Barcelona vs. Atlético de Madrid 3-0 Copa del Rey 12/02/2026 Atlético de Madrid vs. Barcelona 4-0 Copa del Rey 02/12/2025 Barcelona vs. Atlético de Madrid 3-1 Primera División 02/04/2025 Atlético de Madrid vs. Barcelona 0-1 Copa del Rey 16/03/2025 Atlético de Madrid vs. Barcelona 2-4 Primera División 25/02/2025 Barcelona vs. Atlético de Madrid 4-4 Copa del Rey 21/12/2024 Barcelona vs. Atlético de Madrid 1-2 Primera División

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Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

En síntesis