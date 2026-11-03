Alineaciones de Barcelona y Aston Villa por la Champions League: formaciones probables

Barcelona recibe a Aston Villa este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Camp Nou. Barcelona viene de caer 2-4 ante PSG y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Aston Villa viene de ganarle 3-1 a Viking y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Barcelona y Aston Villa
Barcelona (4-2-3-1): Joan García, João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde, Rodri, Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.
Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matty Cash, Víctor Lindelöf, Tyrone Mings, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, Johan Manzambi, João Gomes, John McGinn, Nicolas Jackson, Ibrahim Mbaye. DT: Unai Emery.
La previa de Barcelona y Aston Villa: todo lo que hay que saber
- Día: martes 3 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Chile)
- Estadio: Camp Nou
- Próximo partido de Barcelona: vs. Sabah FK, miércoles 25 de noviembre
- Próximo partido de Aston Villa: vs. Galatasaray, martes 24 de noviembre