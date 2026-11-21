Alavés recibe a Deportivo La Coruña este sábado 21 de noviembre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Alavés empató 0-0 como visitante ante Sevilla. El conjunto marcha 13° con 13 puntos. Antes perdió 1-6 como visitante ante Barcelona.
Deportivo La Coruña viene de empatar 0-0 como visitante ante Espanyol. El equipo ocupa el puesto 9 con 15 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Osasuna.
El historial entre Alavés y Deportivo La Coruña
Alavés y Deportivo La Coruña se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Alavés, 1 de Deportivo La Coruña y 1 empate.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/01/2021
|Deportivo La Coruña vs. Alavés
|0-1
|2020/2021
|17/02/2018
|Alavés vs. Deportivo La Coruña
|1-0
|2017/2018
|20/09/2017
|Deportivo La Coruña vs. Alavés
|1-0
|2017/2018
|18/02/2017
|Deportivo La Coruña vs. Alavés
|0-1
|2016/2017
|11/01/2017
|Alavés vs. Deportivo La Coruña
|1-1
|2016/2017
Horario del partido
- Chile: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Valencia — sábado 21 de noviembre, 12:15 hs
- Sevilla vs. Betis — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs
- Real Madrid vs. Celta — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Alavés y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Alavés suma 13 puntos en el torneo.
- Deportivo La Coruña suma 15 puntos en el torneo.