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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Eslovenia vs. Macedonia del Norte por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Eslovenia y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 29 de septiembre, en el Stozice Stadium, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Slovenia vs. North Macedonia, Liga de Naciones
Slovenia vs. North Macedonia, Liga de Naciones

Macedonia del Norte visita a Eslovenia este martes 29 de septiembre en el Stozice Stadium por la segunda jornada de la Liga de Naciones.

Eslovenia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Macedonia del Norte tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Eslovenia empató 0-0 como local ante Escocia en la fecha anterior. Eslovenia está 31° en la tabla con 1 punto.

En su último compromiso, Macedonia del Norte perdió 0-3 como local ante Suiza. El conjunto marcha 52° con 0 puntos.

El historial entre Eslovenia y Macedonia del Norte

Eslovenia y Macedonia del Norte se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 1 triunfo de Eslovenia, 4 de Macedonia del Norte y 2 empates.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
01/06/2021 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 1-1 Friendlies
10/10/2019 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers
24/03/2019 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA European Championship Qualifiers
23/03/2016 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-0 Friendlies
14/11/2012 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 3-2 Friendlies
23/03/1994 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-0 Friendlies
27/10/1993 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-4 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Eslovenia y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Eslovenia suma 1 punto en el torneo.
  • Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
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