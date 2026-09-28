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Liga de Naciones

Escocia vs. Suiza: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Escocia y Suiza se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Scotland vs. Switzerland, Liga de Naciones
Scotland vs. Switzerland, Liga de Naciones

Escocia y Suiza se ven las caras el martes 29 de septiembre con la segunda fecha de la Liga de Naciones en juego, después de arrancar el certamen con resultados opuestos.

Ninguno de los dos quiere quedar relegado tan pronto en el grupo, así que el que sume de a tres agarra un envión importante para lo que viene.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Escocia empezó con un empate sin goles como visitante ante Eslovenia y quedó en la posición 32 con apenas un punto. No fue el arranque soñado, pero tampoco una derrota, y ahora necesita sumar de local para no quedar complicado en la tabla.

Suiza, en cambio, llegó golpeando: 3-0 afuera contra Macedonia del Norte para meterse en el puesto 9. Con ese resultado y la etiqueta de favorito para este cruce, el equipo suizo quiere confirmar que el buen inicio no fue casualidad.

El historial entre Escocia y Suiza

Se enfrentaron 11 veces y la cuenta está apretada: 4 triunfos para Escocia, 3 para Suiza y 4 empates, con los suizos apenas arriba en la diferencia de gol (18 contra 16). El antecedente más reciente fue en junio de 2024, cuando empataron 1-1 en Escocia, así que la paridad histórica se mantiene intacta.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
19/06/2024 Escocia vs. Suiza 1-1 UEFA European Championship
28/02/2006 Escocia vs. Suiza 1-3 Friendlies
18/06/1996 Escocia vs. Suiza 1-0 UEFA European Championship
07/09/1993 Escocia vs. Suiza 1-1 UEFA World Cup Qualifiers
09/09/1992 Suiza vs. Escocia 3-1 UEFA World Cup Qualifiers
11/09/1991 Suiza vs. Escocia 2-2 UEFA European Championship Qualifiers
17/10/1990 Escocia vs. Suiza 2-1 UEFA European Championship Qualifiers
30/03/1983 Escocia vs. Suiza 2-2 UEFA European Championship Qualifiers
17/11/1982 Suiza vs. Escocia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers
06/11/1957 Escocia vs. Suiza 3-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Escocia y Suiza se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Escocia suma 1 punto en el torneo.
  • Suiza suma 3 puntos tras vencer a Macedonia del Norte.
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