Dónde ver EN VIVO España vs. Croacia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

España y Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

España y Croacia llegan con puntaje perfecto a este cruce del martes 29 de septiembre, y eso le da un condimento extra a la segunda fecha de la Liga de Naciones.

Ambos ganaron en la jornada inicial y un triunfo acá les permitiría despegarse en la zona. No es un partido decisivo todavía, pero sirve para tomar ritmo antes de que la fase se ponga más exigente.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

España viene de un triunfo ajustado por 3-2 ante Inglaterra, jugando de visitante, lo que le dio un arranque ideal en el certamen. Con esos tres puntos se instaló en la mitad de la tabla general y llega con la confianza de haber resuelto un partido complicado lejos de casa.

Croacia tampoco perdió terreno: se impuso 2-1 a República Checa también como visitante, y suma de a tres en su primera presentación. La diferencia de posiciones con España es mínima, apenas un lugar, así que el que gane esta noche puede marcar distancias en la clasificación.

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El historial entre España y Croacia

El historial reciente entre ambos favorece claramente a España, que se impuso en 7 de los 11 enfrentamientos, contra 3 victorias croatas y 2 empates. La diferencia de gol también es amplia: 23 tantos a favor del combinado español frente a 12 de Croacia.

En los cruces más recientes España ganó 3-0 en 2024 y empató sin goles en 2023, aunque también hay historia pareja: en 2018 Croacia se llevó un 3-2 que quedó como una de las pocas alegrías recientes para los balcánicos ante este rival.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/06/2024 España vs. Croacia 3-0 UEFA European Championship 18/06/2023 Croacia vs. España 0-0 UEFA Nations League 28/06/2021 Croacia vs. España 3-5 UEFA European Championship 15/11/2018 Croacia vs. España 3-2 UEFA Nations League 11/09/2018 España vs. Croacia 6-0 UEFA Nations League 21/06/2016 Croacia vs. España 2-1 UEFA European Championship 18/06/2012 Croacia vs. España 0-1 UEFA European Championship 07/06/2006 Croacia vs. España 1-2 Friendlies 22/02/2000 Croacia vs. España 0-0 Friendlies 04/05/1999 España vs. Croacia 3-1 Friendlies

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

España y Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . España suma 3 puntos tras vencer a Inglaterra.

suma 3 puntos tras vencer a Inglaterra. Croacia suma 3 puntos tras vencer a República Checa.