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Fútbol argentino

¡Asistencia agónica de Carlos Palacios! Boca firma épica remontada ante Racing en Copa Argentina

La 'Joya' ingresó en el segundo tiempo y clavó una espectacular asistencia para el cabezazo de Enner Valencia que selló el 3-2 de Boca.

Noche inolvidable para Carlos Palacios en la Copa Argentina.
© Getty ImagesNoche inolvidable para Carlos Palacios en la Copa Argentina.

Carlos Palacios fue protagonista de una inolvidable remontada de Boca Juniors ante Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina. El chileno ingresó en el segundo tiempo y resultó clave en el triunfazo por 3-2 del cuadro xeneize, que selló su clasificación a las semifinales con una asistencia espectacular en la última jugada del encuentro.

La ‘Joya’, que sigue sumando bonos con el técnico Vasco Arruabarrena, ingresó a los 69 minutos, cuando Boca caía por 2-0 en el Estadio Gigante de Arroyito, de Rosario. Racing había golpeado con los tantos de Germán Lodico, a los 19’, y Adrián Martínez, a los 47’.

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ROSARIO, ARGENTINA – SEPTEMBER 27: Enner Valencia and Milton Delgado of Boca Juniors celebrate the second goal of his team during the 2026 Copa Argentina Round of 8 match between Racing Club and Boca Juniors at Estadio Gigante de Arroyito on September 27, 2026 in Rosario, Argentina. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)

ROSARIO, ARGENTINA – SEPTEMBER 27: Enner Valencia and Milton Delgado of Boca Juniors celebrate the second goal of his team during the 2026 Copa Argentina Round of 8 match between Racing Club and Boca Juniors at Estadio Gigante de Arroyito on September 27, 2026 in Rosario, Argentina. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)

Con el ingreso del chileno, Boca encontró respuestas en ataque y comenzó una remontada que tuvo a Enner Valencia como gran figura. El delantero ecuatoriano firmó un triplete para revertir el marcador y meter al conjunto del Vasco Arruabarrena en semifinales.

Pero el momento más espectacular llegó en la última jugada del partido: cuando se jugaban los 95 minutos, Palacios recibió por la derecha y lanzó un centro preciso al área que Valencia conectó con un potente cabezazo para sellar el 3-2 definitivo.

Con esta histórica remontada, Palacios y sus compañeros lograron clasificar entre los cuatro mejores de la Copa Argentina, donde ahora buscarán el pase a la final ante Banfield. Los ‘Xeneizes’ además pelean la Copa Sudamericana, el Clausura de la liga argentina y la tabla anual.

La tremenda asistencia de Carlos Palacios

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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