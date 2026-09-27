La 'Joya' ingresó en el segundo tiempo y clavó una espectacular asistencia para el cabezazo de Enner Valencia que selló el 3-2 de Boca.

Carlos Palacios fue protagonista de una inolvidable remontada de Boca Juniors ante Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina. El chileno ingresó en el segundo tiempo y resultó clave en el triunfazo por 3-2 del cuadro xeneize, que selló su clasificación a las semifinales con una asistencia espectacular en la última jugada del encuentro.

La ‘Joya’, que sigue sumando bonos con el técnico Vasco Arruabarrena, ingresó a los 69 minutos, cuando Boca caía por 2-0 en el Estadio Gigante de Arroyito, de Rosario. Racing había golpeado con los tantos de Germán Lodico, a los 19’, y Adrián Martínez, a los 47’.

ROSARIO, ARGENTINA – SEPTEMBER 27: Enner Valencia and Milton Delgado of Boca Juniors celebrate the second goal of his team during the 2026 Copa Argentina Round of 8 match between Racing Club and Boca Juniors at Estadio Gigante de Arroyito on September 27, 2026 in Rosario, Argentina. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)

Con el ingreso del chileno, Boca encontró respuestas en ataque y comenzó una remontada que tuvo a Enner Valencia como gran figura. El delantero ecuatoriano firmó un triplete para revertir el marcador y meter al conjunto del Vasco Arruabarrena en semifinales.

Pero el momento más espectacular llegó en la última jugada del partido: cuando se jugaban los 95 minutos, Palacios recibió por la derecha y lanzó un centro preciso al área que Valencia conectó con un potente cabezazo para sellar el 3-2 definitivo.

Con esta histórica remontada, Palacios y sus compañeros lograron clasificar entre los cuatro mejores de la Copa Argentina, donde ahora buscarán el pase a la final ante Banfield. Los ‘Xeneizes’ además pelean la Copa Sudamericana, el Clausura de la liga argentina y la tabla anual.

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La tremenda asistencia de Carlos Palacios