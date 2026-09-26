El comentarista deportivo destacó a cuatro figuras de la Selección Chilena que fueron los más rescatables en la caída ante Canadá.

Este sábado la Selección Chilena se inclinó ante Canadá en su primer partido amistoso de la gira por Norteamérica, en el marco de la triple fecha FIFA, donde La Roja perdió por 1-0 en el BMO Field de Toronto.

El combinado nacional aguantó casi todo el segundo tiempo con dos jugadores menos, pues sufrió las expulsiones de Lucas Cepeda (35′) y Gabriel Suazo (50′).

El haber aguantado con nueve futbolistas fue lo que más destacó el comentarista Danilo Díaz en Radio ADN, pues la derrota pudo haber sido mucho mayor ante el gran partido y ocasiones que tuvieron los canadienses.

“Lo mejor para Chile es el 1-0 con nueve futbolistas, porque cuando quedó con 10 ya en el minuto 29 el equipo y ya perdía 1-0, la cosa se puso dura. Cuando quedó con nueve sobre el minuto 49, nosotros pensábamos que podía ser una noche funesta, porque el rival tiene intensidad, tiene un delantero como Jonathan David, (Cyle) Larin es un centrodelantero peligroso también. Tenía jugadores como para haber vapuleado a Chile”, comenzó analizando el periodista.

En esa línea, destacó la actuación del arquero chileno Lawrence Vigouroux, que evitó la caída de su valla en más ocasiones. “Chile se ordenó atrás, se cerró, trató de aguantar como pudo, vinieron los cambios. Canadá termina haciendo ocho cambios, creo que eso le va quitando ritmo al equipo dueño de casa. Pero después del minuto 80 Chile lo pasó muy mal, le llegaron cuatro veces y ahí Vigouroux se instaló como figura”, señaló Díaz.

Respecto al desempeño defensivo del ‘Equipo de Todos’, el Tenor del Pueblo también aplaudió lo realizado por la zaga: “Muy buen partido de la dupla de centrales, creo que hicieron un correctísimo partido (Jonathan) Villagra y (Iván) Román. Román con liderazgo, aguantando, batallando, peleando, guapeando, quizás en algún momento cerca de la amonestación, pero es lo que se esperaba en un partido que de amistoso no tuvo nada”.

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Mientras que en materia de ataque, Danilo Díaz rescató a Darío Osorio, pese a haber desperdiciado la gran ocasión de gol que tuvo Chile esta noche: “Una buena actuación de Osorio, que creo que fue uno de los puntos rescatable”.

Finalmente, el comentarista hizo un llamado de atención por el comportamiento de nuestros jugadores ante las dos expulsiones de esta noche. “La conducta otra vez un problema para Chile, porque siempre te vas a encontrar con árbitros quisquillosos y tienes que evitar caer en esas tentaciones”, cerró.

Darío Osorio fue de los más destacados en la derrota de Chile ante Canadá. (Foto: Carlos Parra – FFCh)

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¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

La Roja tiene otros dos compromisos en esta fecha FIFA: el próximo martes 29 de septiembre contra Estados Unidos a las 21:00 horas y luego el martes 6 de octubre ante México a las 23:30 horas.