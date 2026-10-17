Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Hull por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham recibe a Hull este sábado 17 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Pocas veces un último de la tabla llega como favorito, pero así se presenta el Fulham este fin de semana. La urgencia por cortar una racha sin triunfos pesa más que la posición en la tabla.

Con apenas dos puntos en seis fechas, el local necesita un resultado que le cambie el humor antes de que la distancia con la mitad de la tabla se vuelva un problema serio. Para el Hull, en cambio, es una chance de seguir metido en la pelea por la mitad de arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Fulham llega golpeado: cayó de visitante ante el Ipswich Town y acumula apenas dos empates más en lo que va del campeonato, lo que lo deja en el último escalón con solo dos unidades. La falta de gol y la dificultad para cerrar partidos son el denominador común de un arranque que lo obliga a reaccionar de local.

El Hull, en tanto, viene de empatar 2-2 ante el Everton y se mantiene en la octava posición con nueve puntos, un andar irregular pero con más regularidad que su rival de turno. Sumar en Craven Cottage lo acercaría a la zona alta y confirmaría que el buen arranque no fue casualidad.

El historial entre Fulham y Hull

El historial entre ambos es parejo: de 20 enfrentamientos, el Fulham ganó 9 y el Hull 8, con 3 empates y una diferencia de gol mínima a favor del local de este sábado. En los últimos cruces directos el equipo de Craven Cottage se impuso en tres ocasiones seguidas antes del último antecedente, aunque la historia incluye goleadas para ambos lados.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/01/2023 Hull vs. Fulham 0-2 FA Cup 12/02/2022 Hull vs. Fulham 0-1 Championship 21/08/2021 Fulham vs. Hull 2-0 Championship 11/01/2020 Hull vs. Fulham 0-1 Championship 02/11/2019 Fulham vs. Hull 0-3 Championship 30/12/2017 Hull vs. Fulham 2-2 Championship 13/09/2017 Fulham vs. Hull 2-1 Championship 29/01/2017 Fulham vs. Hull 4-1 FA Cup 23/01/2016 Fulham vs. Hull 0-1 Championship 19/08/2015 Hull vs. Fulham 2-1 Championship

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Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 08:30 hs

Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 11:00 hs

Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 13:30 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis