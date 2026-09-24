Dónde ver EN VIVO Italia vs. Bélgica por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Bélgica se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italia y Bélgica se cruzan otra vez este viernes 25 de septiembre en un duelo que ya es clásico de la Liga de Naciones. Son dos selecciones que se conocen de memoria y que suelen dejar partidos parejos, así que no hace falta mucho más para prenderse.

Más allá de los puntos en juego, el atractivo pasa por la historia reciente entre ambos: los últimos cruces terminaron ajustados y con Italia sacando ventaja en la mayoría. Es una prueba de nivel para dos equipos que se miden entre los de mejor jerarquía de Europa.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Italia llega a este partido con la exigencia de siempre: en la Liga de Naciones no hay margen para relajarse y cada punto pesa en la tabla general. El funcionamiento colectivo será clave para un equipo que necesita reafirmar su candidatura entre los mejores del continente.

Bélgica, por su parte, llega con la idea de dar un golpe de autoridad ante un rival histórico. El equipo belga sabe que un buen resultado acá le sirve tanto para la confianza como para la tabla de la competencia.

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El historial entre Italia y Bélgica

El historial entre ambos favorece claramente a Italia, que se impuso en 7 de los 15 enfrentamientos, contra 3 triunfos de Bélgica y 5 empates. En materia de goles también manda el equipo italiano, con 23 tantos convertidos frente a los 16 belgas.

En los cruces más recientes la paridad se hizo más evidente: el 1-0 de noviembre de 2024 y el 2-2 de octubre del mismo año muestran que las diferencias se achicaron con el tiempo, aunque Italia sigue sacando pecho en los duelos decisivos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/11/2024 Bélgica vs. Italia 0-1 UEFA Nations League 10/10/2024 Italia vs. Bélgica 2-2 UEFA Nations League 10/10/2021 Italia vs. Bélgica 2-1 UEFA Nations League 02/07/2021 Bélgica vs. Italia 1-2 UEFA European Championship 13/06/2016 Bélgica vs. Italia 0-2 UEFA European Championship 13/11/2015 Bélgica vs. Italia 3-1 Friendlies 30/05/2008 Italia vs. Bélgica 3-1 Friendlies 14/06/2000 Italia vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 12/11/1999 Italia vs. Bélgica 1-3 Friendlies 28/05/1996 Italia vs. Bélgica 2-2 Friendlies

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

Italia y Bélgica se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.