Dónde ver EN VIVO Italia vs. Bélgica por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Bélgica se cruzan otra vez este viernes 25 de septiembre en un duelo que ya es clásico de la Liga de Naciones. Son dos selecciones que se conocen de memoria y que suelen dejar partidos parejos, así que no hace falta mucho más para prenderse.
Más allá de los puntos en juego, el atractivo pasa por la historia reciente entre ambos: los últimos cruces terminaron ajustados y con Italia sacando ventaja en la mayoría. Es una prueba de nivel para dos equipos que se miden entre los de mejor jerarquía de Europa.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Italia llega a este partido con la exigencia de siempre: en la Liga de Naciones no hay margen para relajarse y cada punto pesa en la tabla general. El funcionamiento colectivo será clave para un equipo que necesita reafirmar su candidatura entre los mejores del continente.
Bélgica, por su parte, llega con la idea de dar un golpe de autoridad ante un rival histórico. El equipo belga sabe que un buen resultado acá le sirve tanto para la confianza como para la tabla de la competencia.
El historial entre Italia y Bélgica
El historial entre ambos favorece claramente a Italia, que se impuso en 7 de los 15 enfrentamientos, contra 3 triunfos de Bélgica y 5 empates. En materia de goles también manda el equipo italiano, con 23 tantos convertidos frente a los 16 belgas.
En los cruces más recientes la paridad se hizo más evidente: el 1-0 de noviembre de 2024 y el 2-2 de octubre del mismo año muestran que las diferencias se achicaron con el tiempo, aunque Italia sigue sacando pecho en los duelos decisivos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/11/2024
|Bélgica vs. Italia
|0-1
|UEFA Nations League
|10/10/2024
|Italia vs. Bélgica
|2-2
|UEFA Nations League
|10/10/2021
|Italia vs. Bélgica
|2-1
|UEFA Nations League
|02/07/2021
|Bélgica vs. Italia
|1-2
|UEFA European Championship
|13/06/2016
|Bélgica vs. Italia
|0-2
|UEFA European Championship
|13/11/2015
|Bélgica vs. Italia
|3-1
|Friendlies
|30/05/2008
|Italia vs. Bélgica
|3-1
|Friendlies
|14/06/2000
|Italia vs. Bélgica
|2-0
|UEFA European Championship
|12/11/1999
|Italia vs. Bélgica
|1-3
|Friendlies
|28/05/1996
|Italia vs. Bélgica
|2-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Italia y Bélgica se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.